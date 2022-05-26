Президент: надо воевать не числом, а умением, это приобретает сегодня серьёзную актуальность

После событий в Украине мы изменили подходы к развитию своей армии. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания по вопросам обеспечения военной безопасности. Также Президент отметил, что давление на нас продолжают оказывать через Польшу, Литву и Латвию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вдоль западных рубежей Беларуси идет интенсивная милитаризация. Так, НАТО, якобы прикрываясь обороной, продолжает вести масштабные военные учения. Но, по сути, идет переброска войск из США и Западной Европы. Складывающаяся обстановка вынуждает белорусскую армию находиться в режиме боевой готовности. Потому во время совещания ключевым стало обсуждение развития Вооруженных Сил в современных условиях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Принято говорить, что те сильны страны и с ними воевать невозможно, которые имеют не только мощь военную, но и численность населения. Надо воевать не числом, а умением, как когда-то говорил наш известный полководец. Это приобретает сегодня серьезную актуальность. Это говорит о том, что и такое небольшое по численности государство, как Беларусь, вполне способно противостоять самым крупным государствам. Еще раз подчеркиваю: горячая война – это то, что мы умеем делать и будем делать, если, не дай бог, придется. А вот информационное противоборство, которое предшествует любой горячей войне и сопровождает любую горячую войну, любое военное противостояние, как у нас принято говорить, очень важно. В этом направлении мы работаем. Не скажу, что мы тут добились больших успехов, но без информационного обеспечения той работы, которую мы, военные, в стране ведем, сегодня невозможно. Это не будущее, это уже настоящее. И мы где-то уже подотстали.

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