Хренин: мы спрогнозировали возможные риски, угрозы и, если такое не дай бог случится, войну против Беларуси

После событий в Украине мы изменили подходы к развитию своей армии. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания по вопросам обеспечения военной безопасности. Также Президент отметил, что давление на нас продолжают оказывать через Польшу, Литву и Латвию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вдоль западных рубежей Беларуси идет интенсивная милитаризация. Так, НАТО, якобы прикрываясь обороной, продолжает вести масштабные военные учения. Но, по сути, идет переброска войск из США и Западной Европы. Складывающаяся обстановка вынуждает белорусскую армию находиться в режиме боевой готовности. Потому во время совещания ключевым стало обсуждение развития Вооруженных Сил в современных условиях.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Исходя в том числе и из проводимой специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины, мы по-другому начали смотреть на формы и способы применения войск. Мы спрогнозировали возможные риски и угрозы, и, если такое не дай бог случится, войну против Республики Беларусь. Исходя из этого, мы сделали выводы и определились с направлениями. Их семь, я не буду их все называть. Мы по ним сейчас будем детально работать. В целом могу сказать, что глава государства одобрил нашу работу. Он сказал, что еще раз по некоторым моментам необходимо более детально поработать, чтобы это было все выверено, не гнаться за кампанейщиной, за излишними растратами бюджетных финансовых средств. В этих параметрах мы и будем работать. Основное направление – это развитие сил специальных операций и, конечно, современные средства вооружения, изменение форм, способов ведения военных действий. По этим направлениям мы и будем уточнять развитие наших Вооруженных Сил.

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