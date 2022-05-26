Управляющий делами Президента: мы получили 74 млн долларов за первый квартал 2022-го от экспорта лесопродукции

«Надо подумать, как мы поможем крестьянам». Товарооборот предприятий при Управлении делами Президента растет. Читать здесь .

Новости Беларуси. Вопреки санкциям. Новые товары и услуги от 70 предприятий. Во Дворце Республики 26 мая открыли выставку-продажу подведомственных организаций Управления делами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня одна из самых успешных отраслей – это деревопереработка. Несмотря на отказ западных партнеров покупать белорусское, нашлись альтернативные покупатели. Уже подписаны договоры с рядом восточных стран.

Валерий Иванов, управляющий делами Президента Беларуси:

Поручение главы государства по увеличению глубины переработки леса. Мы полностью не перестроили работу этой отрасли и продаем на экспорт и на внутренний рынок только лес с той глубиной переработки, которая на сегодня дает прибыль. 74 миллиона долларов за первый квартал 2022 года мы получили за счет реализации лесопродукции на экспорт.