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Управляющий делами Президента: мы получили 74 млн долларов за первый квартал 2022-го от экспорта лесопродукции

26 мая 2022 18:07
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Новости Беларуси. Вопреки санкциям. Новые товары и услуги от 70 предприятий. Во Дворце Республики 26 мая открыли выставку-продажу подведомственных организаций Управления делами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Надо подумать, как мы поможем крестьянам». Товарооборот предприятий при Управлении делами Президента растет. Читать здесь.

Управляющий делами Президента: мы получили 74 млн долларов за первый квартал 2022-го от экспорта лесопродукции-1

Сегодня одна из самых успешных отраслей – это деревопереработка. Несмотря на отказ западных партнеров покупать белорусское, нашлись альтернативные покупатели. Уже подписаны договоры с рядом восточных стран.

Управляющий делами Президента: мы получили 74 млн долларов за первый квартал 2022-го от экспорта лесопродукции-4

Валерий Иванов, управляющий делами Президента Беларуси:
Поручение главы государства по увеличению глубины переработки леса. Мы полностью не перестроили работу этой отрасли и продаем на экспорт и на внутренний рынок только лес с той глубиной переработки, которая на сегодня дает прибыль. 74 миллиона долларов за первый квартал 2022 года мы получили за счет реализации лесопродукции на экспорт.

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# Государственная лесная политика # общество # Валерий Иванов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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