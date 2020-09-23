О второй волне коронавируса в Беларуси, российской вакцине и о случае отказа в лечении сыну военного. Рассказывает Дмитрий Чередниченко

Новости Беларуси. Какой будет вторая волна COVID-19 в Беларуси и есть ли план «Б» у наших медиков? Российская вакцина: что говорят эксперты и кто первый получит препарат? Об этом и не только говорим с гостем программы. В студии программы Новости «24 часа» на СТВ – первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко.

Ирина Мартьянова, СТВ:

В Европе говорят о второй волне коронавируса. Подъем заболеваемости отмечен и у нас. Мне кажется, за всеми этими событиями, происходящими у нас в стране, мы немного о своей безопасности подзабыли. Вы так не считаете? О каком социальном дистанцировании можно говорить, когда такая масса людей? Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Да, я считаю так. Ирина Мартьянова:

Ведь огромное количество людей на улицах.

Дмитрий Чередниченко:

Абсолютно верно. О каком уж там социальном дистанцировании можно говорить, когда такая масса людей, близкое расстояние, отсутствие средств индивидуальной защиты? Ирина Мартьянова:

Но ведь многие из них в масках. Или это не может их уберечь? Чем схожи вирус гриппа и коронавирус и кому противопоказана вакцинация? Всё о прививочной кампании – 2020 Дмитрий Чередниченко:

В какой-то степени может быть. Но все дело в том, что есть контакты тактильные, они и общаются, и здороваются, не соблюдая положенных полутора метров и так далее. Даже и маска может не спасти. Мы наблюдаем, причем наблюдаем четко рост числа случаев как раз после таких событий. Ирина Мартьянова:

Уже мы говорим о приросте в 200 случаев за сутки. Мы ведь количество перепрофилированных медучреждений немного сократили за последнее время. А мы планируем вернуться к прежнему списку? Дмитрий Чередниченко:

Планом предусмотрены любые варианты. Ирина Мартьянова:

У вас несколько планов развития событий? Дмитрий Чередниченко:

Все будет зависеть от того, какое количество пациентов будет поступать, какой будет заполняемость стационарного звена. О росте заболевания коронавирусом: «У нас медленно нарастающий, он самый такой оптимистичный»

Ирина Мартьянова:

А вот то, что сейчас происходит увеличение числа – до 200 в сутки – не позволяет еще нам говорить о том, насколько высокой волна будет? Насколько пессимистичный план развития событий нас ожидает? Мы пока не можем еще этого сказать? «Я был бы не против сделать прививку от коронавируса». Как жители Минска относятся к вакцинации? Дмитрий Чередниченко:

Есть три варианта развития событий, как говорят эпидемиологи всех стран, всего мира: первый – есть скачкообразный вариант, второй – волнообразный и третий – медленно нарастающий. Мы сейчас видим, что у нас медленно нарастающий, он самый такой оптимистичный. Такого всплеска, такой второй волны огромной не прогнозирует пока никто из эпидемиологов и мировых. «Первыми будут уязвимые контингенты, те же медицинские работники, учителя». Кто будет получать вакцину от коронавируса? Ирина Мартьянова:

Тема российской вакцины – что говорят эксперты? Они ведь только приступают к тестированию, правильно я понимаю? А мы участвуем в тестировании или нам уже ее дадут готовую для употребления? Дмитрий Чередниченко:

Сейчас российская вакцина проходит уже третью фазу клинических испытаний. Наша братская страна любезно нам согласилась предоставить возможность поучаствовать в клинических испытаниях. Надо сказать, что большая часть учреждений, которые будут принимать участие, находится на территории города Минска. Это городские поликлиники. Число добровольцев небольшое – 100 человек. Ирина Мартьянова:

100 человек уже отобраны? Дмитрий Чередниченко:

Фактически уже закончился этот набор.

Конечно, для любого нового лекарственного препарата, как и для вакцины, должен пройти определенный период адаптации, период катамнез, как мы его называем, то есть определенное время с момента введения, как она будет работать. Но сейчас, по крайней мере, очень обнадеживающий результат. Конечно, у всех вопрос в голове: когда же мы получим вакцину уже испытанную, готовую? Ирина Мартьянова:

В конце концов, по какой схеме мы ее будем получать, в каких количествах, как она будет распределяться по Минску, по остальным? У нас есть уже такая схема? Дмитрий Чередниченко:

Я думаю, что Минздрав думает вместе с Минздравом России, обсуждает эти вопросы. Естественно, первыми будут уязвимые контингенты, те же медицинские работники, учителя. Ирина Мартьянова:

Это будет по желанию каждого из нас? Дмитрий Чередниченко:

Естественно. Ирина Мартьянова:

Как нам предлагают привиться против гриппа?

Дмитрий Чередниченко:

Да, абсолютно. Александр Лукашенко: в какой-то поликлинике отказались лечить 3-летнего ребёнка военного человека. Это что же за врачи? Ирина Мартьянова:

Позвольте мне сейчас, может быть, перейти от темы коронавируса к не менее резонансной теме, которая прозвучала на днях. В частности, Александр Лукашенко озвучил серьезные проблемы, как мне кажется, которые наметились в медицинской сфере. Глава государства упомянул случай, когда в поликлинике (я могу ошибаться в деталях) было отказано в лечении сыну военнослужащего. Я отказываюсь в это верить. Как такое могло произойти? Об инциденте, когда сыну военнослужащего отказали в лечении: я отказывался в это верить, но это действительно реальный случай Дмитрий Чередниченко:

Я тоже отказываюсь в это верить, отказывался в это верить, пока не узнал, что это действительно реальный случай. Не хотел бы называть местность. Ирина Мартьянова:

Конечно, я согласна с вами – зачем? Там наверняка остальная часть врачей не заслуживают такого отношения и такого мнения. Дмитрий Чередниченко:

Это не только этическая сторона вопроса, но еще и правовая, не говоря уже о человеческой стороне. Неоказание помощи – это статья, если я не ошибаюсь, 162-я Уголовного кодекса. Поэтому этот случай требует тщательной проверки правоохранительными органами. Я буду вносить предложение: чтобы каждый доктор получал индивидуальную лицензию У нас есть Кодекс врачебной этики, у нас есть этические комиссии. Я бы очень хотел и я думаю, что мы реализуем это – от аккредитации учреждений. У нас сейчас будет проводиться аккредитация медицинских учреждений на соответствие доступности качеству, материально-технической базе, кадрам и так далее. В течение двух лет каждое учреждение в республике должно пройти эту аккредитацию.