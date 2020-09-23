Психотерапевт из Германии о Светлане Тихановской: «Это на самом деле несчастная женщина»
Новости Беларуси. К теме инаугурации Александра Лукашенко, но уже, правда, в ином прочтении. Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала это фарсом и заявила, что только она является единственным лидером страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мнение Григория Азаренка.
Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:
Часто мужчины между собой говорят: бывшая – дура. В случае с бывшим кандидатом в президенты Тихановской афоризм наполняется смыслом. Сбежав из Беларуси, она уже целый месяц колесит по европам и вещает. Сегодня она высказалась по поводу инаугурации Президента.
Светлана Тихановская:
Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который был избран белорусским народом.
Григорий Азаренок:
А потом она сказала, что задача – построить новую Беларусь. Находясь в Литве. Но ведь Латушко строит ее в Польше. А Родненков и Кравцов – в Украине. Многовато уже получается.
Светлана Тихановская:
Они готовы оказать реальную помощь. Существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии.
Григорий Азаренок:
Сильно Украине после майдана помогли? А ведь золотые горы обещали.
Психотерапевт доктор Сосновский, работающий в Германии, четко, по-медицински, дал свою оценку.
Александр Сосновский, психотерапевт:
Она демонстрирует все признаки психически неуравновешенного человека. У нее есть все признаки начинающейся депрессии. Это на самом деле несчастная женщина, которую втянули во все это. Я не понимаю, зачем она в этом участвует, потому что по тому, что можно расшифровать, глядя на ее жестикуляцию, на ее вербальные и невербальные знаки, понятно, что ей это не нужно, что она человек управляемый, что ей дергают за ниточки. Она только озвучивает то, что ей говорят.