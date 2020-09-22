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«Очень грамотно действовали в воздухе». Элементы воздушного боя отработали на учении «Славянское братство»

22 сентября 2020 11:17
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Новости Беларуси. В Бресте стартовал второй этап белорусско-российского учения «Славянское братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На полигоне 22 сентября прошло десантирование личного состава и техники, отработали элементы воздушного боя.  

«Очень грамотно действовали в воздухе». Элементы воздушного боя отработали на учении «Славянское братство»-1

По легенде учений, противник объявил над своей территорией бесполетную зону. Завязывается бой с элементами высшего пилотажа. Параллельно – с высоты в 2 километра – десантируются разведчики. Опробованы новые парашютные системы Insider и «Арбалет».  

«Очень грамотно действовали в воздухе». Элементы воздушного боя отработали на учении «Славянское братство»-4

Штурмовая авиация Як-130 проводит зачистку воздушного пространства, после десантируются более 200 военнослужащих и несколько единиц техники. Бой с бандформированиями продолжается уже на земле. На вооружении военных – новейшее стрелковое оружие – АК-12.  

«Очень грамотно действовали в воздухе». Элементы воздушного боя отработали на учении «Славянское братство»-7

Андрей Сердюков, командующий воздушно-десантными войсками России:  
Действия очень уверенные наших подразделений. Сегодня был этап десантирования разведывательных подразделений, подразделений передовых на площадку приземления. Очень грамотно действовали в воздухе, эффективно приступили к выполнению задач непосредственно на площадке приземления.  

Учения продолжаются. Уверен, что все поставленные задачи будут успешно выполнены.  

«Очень грамотно действовали в воздухе». Элементы воздушного боя отработали на учении «Славянское братство»-10

Второй этап проходит в форме оперативно-тактического учения на четырех полигонах Беларуси. Военнослужащие обеих стран отрабатывают совместные действия для обеспечения военной безопасности границ Союзного государства.  

«Очень грамотно действовали в воздухе». Элементы воздушного боя отработали на учении «Славянское братство»-13

Маневры носят оборонительный характер. Задействовано около 6 тысяч военнослужащих и 500 единиц боевой техники.  

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# Беларусь-Россия # общество # Андрей Сердюков # Фотофакт

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