«Очень грамотно действовали в воздухе». Элементы воздушного боя отработали на учении «Славянское братство»

На полигоне 22 сентября прошло десантирование личного состава и техники, отработали элементы воздушного боя.

Новости Беларуси. В Бресте стартовал второй этап белорусско-российского учения «Славянское братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По легенде учений, противник объявил над своей территорией бесполетную зону. Завязывается бой с элементами высшего пилотажа. Параллельно – с высоты в 2 километра – десантируются разведчики. Опробованы новые парашютные системы Insider и «Арбалет».

Штурмовая авиация Як-130 проводит зачистку воздушного пространства, после десантируются более 200 военнослужащих и несколько единиц техники. Бой с бандформированиями продолжается уже на земле. На вооружении военных – новейшее стрелковое оружие – АК-12.

Андрей Сердюков, командующий воздушно-десантными войсками России:

Действия очень уверенные наших подразделений. Сегодня был этап десантирования разведывательных подразделений, подразделений передовых на площадку приземления. Очень грамотно действовали в воздухе, эффективно приступили к выполнению задач непосредственно на площадке приземления.

Учения продолжаются. Уверен, что все поставленные задачи будут успешно выполнены.