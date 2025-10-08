«Посещаем исторические места» – как привить любовь к предмету, объяснила учитель истории
Традиционно в первое воскресенье октября в Беларуси отмечают День учителя. Сегодня в нашей стране трудится свыше 110 тысяч педагогов. Каждый из которых не просто наставник, но и друг, который поддержит в трудную минуту, выслушает и поможет найти верное решение. Спустя годы эта важная профессия не теряет актуальности. Только в 2025 году в вузы на педагогические специальности поступили почти 4 тысячи студентов, треть из которых – выпускники педклассов. О тех, кто несет свет знаний и мудрости, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Прошла обучение в Парке высоких технологий – учитель английского внедрила ИИ в образовательный процесс
С того самого момента, когда Татьяна Ивановна Кабанова провела свой первый в жизни урок прошло больше 30 лет. Стать педагогом еще в школьные годы вдохновил молодой учитель истории. Ей удалось не только заинтересовать предметом на тот момент юную ученицу, но и показать, каким должен быть настоящий учитель – чуткий, внимательный, эмпатичный. Так и начался длинный, но очень яркий и насыщенный профессиональный путь Татьяны Ивановны. Окончила педколледж в Несвиже, после столичный профильный вуз.
Татьяна Кабанова, учитель истории и обществоведения Несвижской гимназии:
Интерес к истории нужно было каким-то образом завоевать. Я понимаю, это предмет такой – сказка. Но в сказке тоже есть какие-то определенные термины, нормы, которые человек должен усвоить. Потом она ему по жизни пригодится. Я решила заняться дополнительной деятельностью. То есть я начинаю привлекать детей к краеведению. Я учу их и прививаю навыки пеших туристических походов, что очень хорошо повлияло, потому что дети просто в походах друг друга сплачиваются. Если мы еще посещаем исторические места – это больше дает возможность привить любовь к этому предмету. Затем предмет, краеведение, туристические походы, экскурсии по нашей Беларуси в единое соединяешь. Получается, что в конце концов кто-то в классе – один, два, три человека проявляют интерес, что мы видели, хотим это знать.
Сегодня Татьяна Ивановна Кабанова носит почетный статус ветеран педагогического труда. На ее глазах менялась образовательная система и подходы к обучению. На смену старым методам приходили новые технологии. Но при этом учитель всегда оставалась верной своей миссии – воспитывать любознательных и думающих людей. На протяжении своего пути педагог не раз была удостоена множества наград и призваний. Но особенно весомые успехи своих учеников – ежегодно учащиеся Татьяны Ивановны побеждают в районных конкурсах научно-исследовательских работ, участвуют в олимпиадах, становятся лауреатами и дипломантами в различных номинациях.
Татьяна Кабанова:
Мы занимали на области вторые места, третьи места. Потом параллельно мы работаем с исследовательской деятельностью. Она немножко отличается. Почему? Это такой процесс, когда нужно себя настроить на то, что нам нужно что-то найти. Интересное, которое было мне и тем, кто будет знакомиться с этим материалом. Мы в основном за 10 лет с ребятами, уже не первое поколение, собрали большой материал по Великой Отечественной войне нашего района. То есть мы нашли свидетелей этих событий, записали аудио-, видеозаписи, воспоминания на письменных носителях. Мы сегодня из этого материала пишем исследовательские работы. Мы написали о малолетних узниках. Мы написали о геноциде вместе с прокуратурой, которая нам оказывала помощь именно в документах, потому что в архивы не все можно получить доступ. Прокуратура шла нам на помощь и с помощью мы эти работы писали. Мы получили довольно хороший результат.
Подробности в видео.