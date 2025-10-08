«Посещаем исторические места» – как привить любовь к предмету, объяснила учитель истории

Традиционно в первое воскресенье октября в Беларуси отмечают День учителя. Сегодня в нашей стране трудится свыше 110 тысяч педагогов. Каждый из которых не просто наставник, но и друг, который поддержит в трудную минуту, выслушает и поможет найти верное решение. Спустя годы эта важная профессия не теряет актуальности. Только в 2025 году в вузы на педагогические специальности поступили почти 4 тысячи студентов, треть из которых – выпускники педклассов. О тех, кто несет свет знаний и мудрости, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

С того самого момента, когда Татьяна Ивановна Кабанова провела свой первый в жизни урок прошло больше 30 лет. Стать педагогом еще в школьные годы вдохновил молодой учитель истории. Ей удалось не только заинтересовать предметом на тот момент юную ученицу, но и показать, каким должен быть настоящий учитель – чуткий, внимательный, эмпатичный. Так и начался длинный, но очень яркий и насыщенный профессиональный путь Татьяны Ивановны. Окончила педколледж в Несвиже, после столичный профильный вуз.

Татьяна Кабанова, учитель истории и обществоведения Несвижской гимназии:

Интерес к истории нужно было каким-то образом завоевать. Я понимаю, это предмет такой – сказка. Но в сказке тоже есть какие-то определенные термины, нормы, которые человек должен усвоить. Потом она ему по жизни пригодится. Я решила заняться дополнительной деятельностью. То есть я начинаю привлекать детей к краеведению. Я учу их и прививаю навыки пеших туристических походов, что очень хорошо повлияло, потому что дети просто в походах друг друга сплачиваются. Если мы еще посещаем исторические места – это больше дает возможность привить любовь к этому предмету. Затем предмет, краеведение, туристические походы, экскурсии по нашей Беларуси в единое соединяешь. Получается, что в конце концов кто-то в классе – один, два, три человека проявляют интерес, что мы видели, хотим это знать.

Сегодня Татьяна Ивановна Кабанова носит почетный статус ветеран педагогического труда. На ее глазах менялась образовательная система и подходы к обучению. На смену старым методам приходили новые технологии. Но при этом учитель всегда оставалась верной своей миссии – воспитывать любознательных и думающих людей. На протяжении своего пути педагог не раз была удостоена множества наград и призваний. Но особенно весомые успехи своих учеников – ежегодно учащиеся Татьяны Ивановны побеждают в районных конкурсах научно-исследовательских работ, участвуют в олимпиадах, становятся лауреатами и дипломантами в различных номинациях.