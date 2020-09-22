«Мы выбрали самые сложные элементы в подготовке». Как проходит белорусско-российское учение «Славянское братство – 2020»
Новости Беларуси. 22 сентября на Брестском полигоне стартует второй этап совместного белорусско-российского учения «Славянское братство – 2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз акцент – на оперативно-тактических нюансах.
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Особенностью учения станет выполнение учебно-боевых задач в сложных условиях. Это в том числе марши на большие расстояния, десантирование, как людей, так и техники, а также форсирование водных преград и боевое применение авиации. Для этого задействуют 6 тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц боевой техники.
Совместное учение «Славянское братство – 2020» носит сугубо оборонительный характер и направлено на отработку совместных действий группировок войск.
Юрий Конякин, генеральный консул России в Бресте:
Мы сегодня присутствуем на большом событии. Можно еще раз подтвердить, что эти учения являются наглядным свидетельством дружбы между нашими странами и народами. Цель у нас одна – защитить свободу, независимость и суверенитет наших стран.
Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Мы выбрали самые сложные элементы в подготовке, как для сил специальных операций, так и воздушно-десантных войск. Это вопросы ночного десантирования, которые сегодня будем отрабатывать. Это вопросы, связанные с преодолением водных преград – мы преодолеваем судоходную реку.
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Напомним, на первом этапе учения войска отработали учебно-боевые задачи по контртеррористической тематике. В том числе были вопросы блокирования и уничтожения условных незаконных вооруженных формирований в западных районах страны.
Завершится учение 25 сентября.