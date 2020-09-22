«Мы выбрали самые сложные элементы в подготовке». Как проходит белорусско-российское учение «Славянское братство – 2020»

Новости Беларуси. 22 сентября на Брестском полигоне стартует второй этап совместного белорусско-российского учения «Славянское братство – 2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз акцент – на оперативно-тактических нюансах. Генеральный консул России в Бресте Игорь Конякин: «В Союзном государстве мы всегда держим порох сухим»

Особенностью учения станет выполнение учебно-боевых задач в сложных условиях. Это в том числе марши на большие расстояния, десантирование, как людей, так и техники, а также форсирование водных преград и боевое применение авиации. Для этого задействуют 6 тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц боевой техники. Совместное учение «Славянское братство – 2020» носит сугубо оборонительный характер и направлено на отработку совместных действий группировок войск.

Юрий Конякин, генеральный консул России в Бресте:

Мы сегодня присутствуем на большом событии. Можно еще раз подтвердить, что эти учения являются наглядным свидетельством дружбы между нашими странами и народами. Цель у нас одна – защитить свободу, независимость и суверенитет наших стран.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Мы выбрали самые сложные элементы в подготовке, как для сил специальных операций, так и воздушно-десантных войск. Это вопросы ночного десантирования, которые сегодня будем отрабатывать. Это вопросы, связанные с преодолением водных преград – мы преодолеваем судоходную реку. Виктор Хренин об учении «Славянское братство – 2020»: мы готовы реагировать на любые угрозы и обеспечивать военную безопасность