Прошла обучение в Парке высоких технологий – учитель английского внедрила ИИ в образовательный процесс

Традиционно в первое воскресенье октября в Беларуси отмечают День учителя. Сегодня в нашей стране трудится свыше 110 тысяч педагогов. Каждый из которых не просто наставник, но и друг, который поддержит в трудную минуту, выслушает и поможет найти верное решение. Спустя годы эта важная профессия не теряет актуальности. Только в 2025 году в вузы на педагогические специальности поступили почти 4 тысячи студентов, треть из которых – выпускники педклассов. О тех, кто несет свет знаний и мудрости, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. «Посещаем исторические места» – как привить любовь к предмету, объяснила учитель истории

Быть педагогом – значит всю жизнь учиться чему-то новому. О том, как сделать каждый урок максимально эффективным, точно знает Наталья Владимировна Катченко. За свой почти 30-летний стаж работы в Несвижской гимназии учитель английского всегда искала творческие подходы в обучении. Посещала семинары и мастер-классы, а недавно заинтересовалась возможностями искусственного интеллекта. Прошла обучение в Парке высоких технологий и в числе первых в своем городе учителей внедрила нейросети в образовательный процесс.

Наталья Катченко, учитель английского языка Несвижской гимназии:

Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью нашей жизни. Мы не можем отказываться от такой хорошей возможности применять различные ресурсы, сервисы для решения наших образовательных задач. Использование искусственного интеллекта не является самоцелью. То есть я, как учитель английского языка – у меня стоят немного другие задачи. Потому что я понимаю, что мы должны использовать различные средства, которые в настоящее время существуют. Для того, чтобы подготовить детей для будущего в том плане, чтобы развивать компетенции XXI века. То есть я учу детей критически мыслить, быть творческими, чтобы они учились работать в команде, коммуницировали на иностранном языке. Потому что, например, критическое мышление сейчас – огромный объем информации. С помощью различных нейросетей я их также учу отбирать какую-то релевантную информацию, перепроверять информацию, потому что нейросети тоже имеют свойство ошибаться. Креативности учим, потому что они работают в командах и создают различные проекты, видео, картинки – это не что иное, как развитие креативных способностей.