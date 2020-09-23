Александр Лукашенко: «Заступаючы на ​​пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся верна служыць народу»

Новости Беларуси. За всеми испытаниями белорусы не потеряли себя, а значит способны самостоятельно строить страну, о которой мечтают.

Об этом заявил Александр Лукашенко, принося клятву на верность народу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Направляясь на торжественную церемонию инаугурации, вновь избранный Президент проехал по главным улицам столицы с весьма говорящими названиями – проспектам Независимости и Победителей (что символично, согласитесь). Многокилометровый путь по городу в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов, совершенно очевидно, мало был похож на некую «тайную церемонию», как это пытались преподнести оппоненты власти.