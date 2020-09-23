Александр Лукашенко: «Заступаючы на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся верна служыць народу»
Новости Беларуси. За всеми испытаниями белорусы не потеряли себя, а значит способны самостоятельно строить страну, о которой мечтают.
Об этом заявил Александр Лукашенко, принося клятву на верность народу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Направляясь на торжественную церемонию инаугурации, вновь избранный Президент проехал по главным улицам столицы с весьма говорящими названиями – проспектам Независимости и Победителей (что символично, согласитесь). Многокилометровый путь по городу в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов, совершенно очевидно, мало был похож на некую «тайную церемонию», как это пытались преподнести оппоненты власти.
Финишировал кортеж у Дворца Независимости, куда были приглашены около 700 человек. Это депутаты и сенаторы, общественные деятели, спортсмены и журналисты – люди неравнодушные к своей стране и ее будущему, люди, которые все вместе строили независимую Беларусь.
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В соответствии с Конституцией, Президент вступил в должность, принеся присягу, текст которой Александр Лукашенко произнес на белорусском языке – одном из двух государственных в нашей стране.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Заступаючы на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся верна служыць народу Рэспублікі Беларусь, паважаць і ахоўваць правы і свабоды чалавека і грамадзяніна, захоўваць і абараняць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, свята і добрасумленна выконваць ускладзеныя на мяне высокія абавязкі.
Обращаясь к почетным гостям, глава государства отметил, что вступает в должность с чувством гордости за белорусов, которые несмотря на сравнительно небольшой опыт жизни в суверенном государстве, стали настоящим народом. Народом, который любит свою страну и несмотря на непростой поствыборный период смог сохранить мир и независимость страны. Впереди нас ждет немало испытаний, отметил Александр Лукашенко. Но силы справиться с ними у белорусов однозначно есть, уверен Президент.
После церемонии инаугурации клятву на верность белорусскому народу и Президенту страны принесли военнослужащие. Присутствовали представители разных родов войск. Благодарность за преданность стране и защиту ее суверенитета военным выразил глава государства.
Главнокомандующий также отметил, что неоднократные попытки проверить белорусскую армию на прочность разбились о железную подготовку наших солдат.