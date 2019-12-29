«Мы отдали им свою частичку души». Как маленьких белорусов поздравляют с Новым годом

Новости Беларуси. На неделе в новогоднем благотворительном торжестве во Дворце Республики в рамках акции «Наши дети» принял участие глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В том, что в нашей стране чужих детей не бывает, лично убедился Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Мои коллеги тоже нарядились в новогодние колпаки и дарили свои объятия. От детской теплоты растаяли не только звезды телеэфира, но и представители самой мужской профессии с большими звездами. Министр обороны в хороводе не смущался и держался не хуже, чем на плацу.

За 10 лет дружбы с армией в Андреевщине утеплили фасад, отремонтировали спортивные и актовый залы, открыли кружок робототехники и интерактивный тир. Теперь появился еще и физиокабинет.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

Я думаю, что те меры, которые государство принимает, наш Президент, Александр Григорьевич Лукашенко, в отношении воспитания молодежи в рамках акции «Наши дети» – мы стараемся сделать все, чтобы эти детишки стали достойными гражданами своей страны.

Генерал от авиации приехал с подарками к детям из реабилитационного центра вместо Деда Мороза.

Юлия Китикова:

Мы заряжаемся положительными эмоциями. Мне кажется, даже выздоровление происходит быстрее и за счет таких концертов, а не только процедур, которые тоже положительно влияют на наше выздоровление. Команду топ-менеджеров телевидения министр информации Беларуси привез к нашим детям в «SOS-Детскую деревню» в Марьиной Горке.

«Они – самое ценное, что у нас есть». Новогоднюю сказку подарили представители СМИ воспитанникам «SOS-Детской деревни» в Марьиной Горке Медиа-менеджеры отступили от делового этикета и устроили с детьми шуточную битву ватными «снежками». А суворовцы исполнили новогодние попурри.

Арсений Коваленко, воспитанник Минского суворовского военного училища:

Наши подарки – это песни наши, хороводы, конечно же. Мы отдали им свою частичку души.

В 2019 году благотворительной акции исполнилось четверть века. Уже выросло целое поколение, и те самые наши дети участвуют в делах добра и милосердия. Школьники из Острошицкого Городка опекают пожилых людей из минского дома-интерната.

Среди подарков для души – концерт, для здоровья – портативные электрокардиографы и реабилитационные костюмы, для уюта – бытовая техника. Все это приобретено по поручению Президента за спонсорские средства. Ну и обязательные варенье и мед (тот, который попробовали главы многих государств).

Но именно увидеть белорусского Президента – новогоднее желание детей.

Мне кажется, большая честь – встретиться с Президентом вживую. Под Новый год загаданное сбывается. На Главную елку страны заглянул в гости глава государства.

Александр Лукашенко: Я искренне рад этой встрече. Знаю, что вы также ожидали этих праздников Наш Президент – автор идеи проведения акции «Наши дети». Даже за границей знают: в Беларуси Новый год для детей – сказка.

– Красиво в Литве?

– Ну, нормально.

– А здесь?

– Очень красиво!

– А что понравилось?

– Весь Минск понравился. Это школьники из Вильнюса, а были на Главной елке страны еще и из Риги.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу поблагодарить всех тех людей, которые отозвались на мой призыв в эти праздничные дни побывать у детишек в детских домах, домах семейного типа, и свою душу, свое сердце, выраженное в подарках, принести всем вам – нашим детям. Всем огромная благодарность, кто принял участие в этом благотворительном марафоне. Особенно признателен тем, кто дарит праздник детям, которые больше всего нуждаются в заботе и поддержке. Именно так, в добрых делах, традиции белорусов, в чьих жизнях никогда не было, нет и не может быть чужих детей.

Чужих детей действительно нет, поэтому семьи с подарками едут туда, где детей еще больше – к сиротам, в приюты и дома семейного типа. Аж до Кобрина доехала чета главы Президентского спортивного клуба. Это объединение – один из самых активных спонсоров «Наших детей».

«Всегда хочется волшебства». В какие уголки Беларуси заглянула акция «Наши дети» 27 декабря? Евгений Пустовой:

Помоги, если сможешь, и особенно в предрождественские дни. Библейские постулаты – залог долголетия общества. Когда секрет новогоднего счастья для людей с известными фамилиями в домашнем очаге, а не в заморских вояжах, тогда, значит, быть семье, а в итоге – государству. «Готовим любимые блюда». Как отмечают Новый год внучки Александра Лукашенко

Чета Дашкевичей из Оршанского района стала мамой и папой для 17 детей. На пироги в очень многодетную семью семья Виктора Лукашенко пришла не с пустыми руками. «Наши мечты сбылись». Виктор Лукашенко с семьёй поздравил с праздниками воспитанников дома семейного типа в Витебской области

Лилия Лукашенко:

Приходя в эти семьи, мы… Понимаете, они помогают переосмыслить вообще всю жизнь, нашу суету, наши обыденные какие-то мелочные проблемы по сравнению с их.

Наши мечты сбылись! Родителями и спонсорами в одном лице выступают бизнесмены, олимпийцы, сенаторы, губернаторы, депутаты и министры. Несмотря на ранг, класс и звание – волшебники, и все тут. Так можно и время вернуть. «Я сегодня побывал в детстве». Чиновники, спортсмены, бизнесмены поучаствовали в акции «Наши дети»

В глазах искорки любви и радости. Именно для этого все самые важные взрослые смещают дела в сторону, чтобы прийти к детям. И тогда случаются чудеса.

Евгений Пустовой:

В эти светлые дни в сердцах наших детей рождается что-то важное и светлое. Понимание того, что все они дети Беларуси – наши дети.