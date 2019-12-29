«Наши мечты сбылись». Виктор Лукашенко с семьёй поздравил с праздниками воспитанников дома семейного типа на Витебщине

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает шагать по стране. 29 декабря гостей встречали в деревне Засловновка Оршанского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С наступающими праздниками воспитанников дома семейного типа приехал поздравить Виктор Лукашенко с семьёй. «Готовим любимые блюда». Как отмечают Новый год внучки Александра Лукашенко

Велосипеды, гироскутер, компьютер – с этим были связаны новогодние мечты ребят, которые исполнились. В доме семейного типа в Засловновке воспитываются 8 детей. Самым младшим – двойняшкам Илье и Кириллу – 5 лет. Старшей Анастасии – 17.

Для гостей ребята также приготовили подарки и поздравления. Одна из воспитанниц учится в музыкальном колледже. Поэтому девочка исполнила отрывок на виолончели. Малыши читали новогодние стихи. А еще всех угощали вкусными домашними пирогами.





Илья Крышталь, воспитанник дома семейного типа:

Я хотел самокат, велосипед и танк. Наши мечты сбылись.





Лилия Лукашенко:

Это хорошая традиция: приходить в семьи, делиться радостью. Эти семьи, они помогают нам переосмыслить жизнь, наши обыденные, мелочные проблемы в сравнении с тем, что они переживают на своем жизненном пути – это все мелочь. Потому, в первую очередь, это помощь для них.





Виктор Лукашенко:

Небольшую частичку того, что можем – мы делаем. Очень приятно видеть радость на лицах этих деток радость, их родителей. Видеть, что ты тоже чем-то можешь помочь человеку.