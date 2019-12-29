За 10 лет число погибших в ДТП белорусов снизилось в 3 раза. Спасают камеры фотофиксации?

Новости Беларуси. Камеры фотофиксации на дорогах – тема отдельная. На нее обращал внимание и Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На совещании по мерам административной ответственности глава государства выразил сомнение: действительно ли статистика по нарушениям КоАП – фундаментальный критерий для определения законопослушности граждан? Президент на совещании по применению мер административной ответственности: «Нужно тщательно разобраться в ситуации»

Белорусы получают около 1,5 миллионов «писем счастья» в год. Это 12 миллионов рублей из кошельков автолюбителей. Такая сумма (плюс-минус) закладывается в бюджет. Юрий Важник, эксперт в транспортной теме, убежден: бездумная фотофиксация на дороге чаще всего лишь способ выписывания штрафов.

Юрий Важник, председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Любой штраф – человек нарушил, даже не разбираясь, почему – это уже социальные издержки, социальные потери. Президент на это обратил внимание. Не может быть так, что каждый водитель – нарушитель. Таких людей, которые склонны нарушать – не более 10 %. Если контроль находится в рамках 10 %, тогда он более-менее эффективен. Вам «письма счастья» приходили? О ситуации на белорусских дорогах рассказывает инструктор по вождению

За 10 лет число погибших в ДТП белорусов снизилось в три раза. По уровню безопасности дорог мы приблизились к Скандинавии. Какова в этом заслуга системы фотофиксации, сказать сложно. Статистики ее влияния на количество аварий нет. Но в организации, которая внедрила этот подход в стране, уверены: камеры делают свое дело.