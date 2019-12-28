«Они – самое ценное, что у нас есть». Новогоднюю сказку подарили представители СМИ воспитанникам «SOS-Детской деревни» в Марьиной Горке

Татьяна Бурова, генеральный директор МОО «SOS-Детские деревни»:

Момент праздника не только для детей важен – мне кажется, что и для взрослых. И взрослые, и дети могут окунуться в эту атмосферу. Почему это важно? Потому что дети всегда важны. Они – самое лучшее, что есть, всегда, наверное, самое сложное, что есть, потому что хочется для них сделать как можно больше, как можно лучше. Они – самое ценное, что у нас есть. То, что эта акция есть в Беларуси, я считаю, это большой плюс самой страны.