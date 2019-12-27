«Готовим любимые блюда». Как отмечают Новый год внучки Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Дмитрий Лукашенко поздравлять воспитанников Дивинского детского дома приехал не один, а вместе со своей дружной семьей. Дочки поделились некоторыми семейными традициями празднования Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасия Лукашенко:
Именно в эти праздники можно собраться всей дружной семьей и отметить их сплоченно.
Дарья Лукашенко:
Мы обычно собираемся у нас дома за столом, большой семьей, готовим любимые блюда, кушаем, смотрим какие-то программы интересные, концерты.
– И сами новогодние представления готовим.