«Готовим любимые блюда». Как отмечают Новый год внучки Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Дмитрий Лукашенко поздравлять воспитанников Дивинского детского дома приехал не один, а вместе со своей дружной семьей. Дочки поделились некоторыми семейными традициями празднования Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Лукашенко:

Именно в эти праздники можно собраться всей дружной семьей и отметить их сплоченно.