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«Готовим любимые блюда». Как отмечают Новый год внучки Александра Лукашенко

27 декабря 2019 20:22
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Новости Беларуси. Дмитрий Лукашенко поздравлять воспитанников Дивинского детского дома приехал не один, а вместе со своей дружной семьей. Дочки поделились некоторыми семейными традициями празднования Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Готовим любимые блюда». Как отмечают Новый год внучки Александра Лукашенко-1

Анастасия Лукашенко:
Именно в эти праздники можно собраться всей дружной семьей и отметить их сплоченно.

«Готовим любимые блюда». Как отмечают Новый год внучки Александра Лукашенко-4

Дарья Лукашенко:
Мы обычно собираемся у нас дома за столом, большой семьей, готовим любимые блюда, кушаем, смотрим какие-то программы интересные, концерты.

– И сами новогодние представления готовим.

# Новый год # общество # Дмитрий Лукашенко # Дарья Лукашенко # Анастасия Лукашенко # Фотофакт

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