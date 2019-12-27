«Всегда хочется волшебства». В какие уголки Беларуси заглянула акция «Наши дети» 27 декабря?

Новости Беларуси. На карте благотворительного марафона «Наши дети» появляются все новые адреса. 27 декабря гостей встречали в Дивинском детском доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравить с наступающим Новым годом малышей, которые растут без родительской ласки, вместе с семьей приехал председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко. Песни и танцы, веселье и яркие эмоции – в репортаже Кристины Протосовицкой.

Это кабинет профориентации, здесь есть много литературы на тему куда пойти учиться.

Роман Чешко с задачей, а вовсе не с желанием, на 2020 год определился – поступить на историка-политолога. В Дивинском детском доме Кобринского района всего воспитываются 29 детей. Они живут в комнатах-квартирах, где все максимально по-домашнему. Но даже самые комфортные условия не заменят человеческого тепла.

Наталья Порхачева, директор Дивинского детского дома:

Эти дети, которые лишены семейного тепла и уюта, ждут праздника втройне. Поэтому всегда на праздники у нас бывает очень много гостей. Дети, конечно же, с терпением ждут гостей, общения, подарков. Праздник в духе настоящей большой семьи – душевный и веселый – подарил ребятам председатель общественного объединения «Президентский спортивный клуб» Дмитрий Лукашенко. Вместе с детьми они звали Деда Мороза, тащили мешок с подарками и лопали мыльные пузыри. Сказочные персонажи отвечали за волшебство.

Детки молодцы, хорошо подготовились, принимали активное участие, что не может не радовать. Хочу всех поздравить с наступающими праздниками, Новым годом и Рождеством, пожелать мира и добра в ваши дома.

Дарья Лукашенко:

Мы приехали абсолютно не зря. Я считаю, что это очень хорошая традиция – приезжать в рамках акции «Наши дети» – потому что каждый ребенок имеет право на счастье и на волшебство, особенно в преддверии Нового года. Анастасия Лукашенко:

Мне кажется, что это очень важно. Потому что получаешь заряд положительных эмоций и даришь эти положительные эмоции детям. Очень атмосфера уютная и заряжена позитивом.

«Готовим любимые блюда». Как отмечают Новый год внучки Александра Лукашенко В 2019 году в детском доме открыли отдельную дошкольную группу. Развивающие игры и конструкторы от гостей больше всего порадуют малышей.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Здесь под елкой реже обычного загадывают кукол или плюшевых медведей, чаще доброго волшебника просят о маме и папе. В новогодние и рождественские дни для них особенно важно внимание старших.

Многие годы Комитет государственного контроля шефствовал над детским домом в Ждановичах, но его закрыли – попросту отпала необходимость. И это не единственный случай, когда такие учреждения закрываются. По статистике, за последние годы у нас на две трети уменьшилось число детей, которые нуждаются в опеке государства. Теперь Комитет госконтроля заботится о воспитанниках столичного детского дома № 3, где сейчас проживает 57 детей. Веселый хоровод и крепкая рука нового взрослого друга – то немногое, что нужно ребятам для радости.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля:

Это не просто дань формальности. Это чувство, которое живет в каждом белорусском взрослом гражданине. Прийти к таким детям, которые сегодня живут не в семьях с родителями, а в детских домах, интернатских учреждениях, поздравить их с Новым годом, вручить какие-то подарки и принести то домашнее родительское тепло, которого им сегодня не хватает. Чтобы дети действительно почувствовали этот праздник.

А в этом зале с лиц гостей не сходили улыбки. Белорусский союз женщин уже по традиции накануне Нового года приезжает в сельские школы, где вниманием не избалованы и гостей очень ждут. Ребят из Новопольской школы акция вдохновила на то, чтобы поставить собственный мюзикл. И сами повеселились от души, и зрителям праздничное настроение подарили. Эмоции через край.

Маргарита Курносикова, учащаяся учебно-педагогического комплекса ясли-сад-средняя школа д. Новое Поле:

Весело, как-то необычно, приятно. К нам редко кто приезжает, а в школе есть достаточно талантливых детей, чтобы показать это людям. Главное – каждый почувствовал себя звездочкой. Получилась комедийная пародия на современные ТВ-шоу. Тут и Билан, и Пугачева, и Крид. Потому с подарками угадать получилось: кроме сладостей и книг – музыкальная аппаратура. В таком талантливом коллективе явно пригодится.

Даниил Дроздович, учащийся учебно-педагогического комплекса ясли-сад-средняя школа д. Новое Поле:

Интересно было танцевать. И мы все старались, правильно сказала Варя. Мы каждый выложили по максимуму, что могли.

Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин:

Спортзалов здесь нет, а ребята победители «Снежного снайпера». Здесь нет актового зала, а здесь каждый первый артист, они делают постановки прекрасные. В детстве всегда веришь в чудо, всегда хочется волшебства, неожиданных подарков. Мы, взрослые, должны обязательно в этом участвовать. Мне кажется, сегодня у нас получился прекрасный праздник, и нам удалось порадовать ребят.