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«Мы очень рады, что взялись за эту стройку». Как жители Витебска отнеслись к ремонту на Гагарина

22 июля 2020 21:11
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Новости Беларуси. Трамваев больше не будет. В Витебске началась реконструкция улицы Гагарина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 10 лет на эти цели местная власть не могла найти деньги. Помог случай.

Полоцкий путепровод, который 15 июля открывал Президент, строители вместо заявленных четырех лет возвели всего за полтора. В итоге удалось сэкономить 24 миллиона рублей.

«Мы очень рады, что взялись за эту стройку». Как жители Витебска отнеслись к ремонту на Гагарина-1

С просьбой перенаправить их на реконструкцию Гагарина витебский губернатор обратился к главе государства. Получив добро, сразу по окончании «Славянского базара» развернули работы.

Анастасия Бут продолжит.

Последний трамвай прошел по этим рельсам накануне. Контактную сеть обесточили и уже почти разобрали. Разрезали рельсы. Вот так трамвайное движение по улице Гагарина в Витебске ушло в историю.

«Мы очень рады, что взялись за эту стройку». Как жители Витебска отнеслись к ремонту на Гагарина-4

По логике, его, конечно, надо было бы оставить. Во-первых, для Витебска трамвай – это как бы символ Витебска.

«Мы очень рады, что взялись за эту стройку». Как жители Витебска отнеслись к ремонту на Гагарина-7

Лучше шире, красивее, наряднее, с троллейбусами нарядными. Все будет хорошо. И благоустроено будет. Я рада, я здесь работаю и очень рада.

Если у жителей Гагарина мнения разные, то владельцы автотранспорта едины в своих рассуждениях.

«Мы очень рады, что взялись за эту стройку». Как жители Витебска отнеслись к ремонту на Гагарина-10

Постоянно Гагарина загружена, особенно в час пик. Это неудобство, естественно. Мало, что нас, водителей, достаточно, плюс городской транспорт. Действительно затруднения были. Мы это давно ждали. Мы очень рады, что взялись за эту стройку.

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«Мы очень рады, что взялись за эту стройку». Как жители Витебска отнеслись к ремонту на Гагарина-13

«Мы очень рады, что взялись за эту стройку». Как жители Витебска отнеслись к ремонту на Гагарина-15

Дебаты – оставить или убрать трамваи – велись даже на уровне губернатора. Власти пришли к мнению, что широкая автодорога – альтернатива куда более перспективная. В этом случае не придется сносить на некоторых участках жилые дома.

«Мы очень рады, что взялись за эту стройку». Как жители Витебска отнеслись к ремонту на Гагарина-18

Анастасия Бут, корреспондент:
О реконструкции улицы Гагарина заговорили еще в 2005 году. К 2007-му сделали вот этот участок дороги: 2 километра, по три полосы движения в каждую сторону. Посередине – островок безопасности. А вот на участок дороги в 3 километра – улица начинается практически в центре города – денег, увы, не хватило.

Найти деньги удалось только сейчас благодаря ускоренной реконструкции Полоцкого путепровода. За 20 месяцев на этом объекте освоили 89 миллионов рублей. Сэкономили 24.

Открывал мост 15 июля Президент. И губернатор, пользуясь случаем, попросил главу государства оставить деньги в регионе.

«Мы очень рады, что взялись за эту стройку». Как жители Витебска отнеслись к ремонту на Гагарина-21

«Мы очень рады, что взялись за эту стройку». Как жители Витебска отнеслись к ремонту на Гагарина-23

«Мы очень рады, что взялись за эту стройку». Как жители Витебска отнеслись к ремонту на Гагарина-25

Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:
Вот это как раз улица Гагарина. Это новый участок, а это старый участок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хорошо, к следующему «Славянскому базару» пригласи.

«Мы очень рады, что взялись за эту стройку». Как жители Витебска отнеслись к ремонту на Гагарина-28

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Чтобы привести улицу Гагарина в порядок, по предварительным подсчетам, необходимо 39 миллионов рублей. 24 миллиона есть, остальные будут изыскивать из областного бюджета. В противном случае, шутят строители, придется переносить юбилейный «Славянский базар».

«Мы очень рады, что взялись за эту стройку». Как жители Витебска отнеслись к ремонту на Гагарина-31

Сергей Глушко, прораб стройтреста № 9 Витебска:
Улица разделяется на две полосы шириной по 11,5 метров. Посреди – зеленая зона до 6 метров с заездами, с уширением «карманов», остановочных павильонов.

Вначале у нас идет демонтаж рельсов. Параллельно будет начинаться перекладка сетей, после чего идет возведение насыпей и дорожного полотна.

«Мы очень рады, что взялись за эту стройку». Как жители Витебска отнеслись к ремонту на Гагарина-34

«Мы очень рады, что взялись за эту стройку». Как жители Витебска отнеслись к ремонту на Гагарина-36

Владимир Белоус, заместитель председателя Витебского облисполкома:
Это проект 2005 года. Мы продлили экспертизы и, естественно, мы его немножко осовременим. С 2005 года есть определенные изменения, новшества, которые, естественно, мы здесь применим обязательно.

В чем сложность реконструкции этой улицы? В том, что очень много подземных сетей. Сами вы понимаете, что сети старые. Это не просто закатать наверх асфальт. Нужно поменять все, что в земле, чтобы не подходить к этому объекту уже многие-многие годы.

«Мы очень рады, что взялись за эту стройку». Как жители Витебска отнеслись к ремонту на Гагарина-39

«Мы очень рады, что взялись за эту стройку». Как жители Витебска отнеслись к ремонту на Гагарина-41

На время реконструкции закрывать для автотранспорта движение не будут. Строителям придется придумывать, как перераспределять потоки по мере готовности полос. А пока на Гагарина пустили дополнительные автобусы и даже троллейбус на автономном ходу, чтобы из-за отсутствия трамваев не нарушать связь микрорайона с центром города.

# Автодороги Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Анастасия Бут # Николай Шерстнев # Сергей Глушко # Владимир Белоус # Фотофакт

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