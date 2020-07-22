«Мы очень рады, что взялись за эту стройку». Как жители Витебска отнеслись к ремонту на Гагарина

Новости Беларуси. Трамваев больше не будет. В Витебске началась реконструкция улицы Гагарина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 10 лет на эти цели местная власть не могла найти деньги. Помог случай. Полоцкий путепровод, который 15 июля открывал Президент, строители вместо заявленных четырех лет возвели всего за полтора. В итоге удалось сэкономить 24 миллиона рублей.

С просьбой перенаправить их на реконструкцию Гагарина витебский губернатор обратился к главе государства. Получив добро, сразу по окончании «Славянского базара» развернули работы. Анастасия Бут продолжит. Последний трамвай прошел по этим рельсам накануне. Контактную сеть обесточили и уже почти разобрали. Разрезали рельсы. Вот так трамвайное движение по улице Гагарина в Витебске ушло в историю.

По логике, его, конечно, надо было бы оставить. Во-первых, для Витебска трамвай – это как бы символ Витебска.

Лучше шире, красивее, наряднее, с троллейбусами нарядными. Все будет хорошо. И благоустроено будет. Я рада, я здесь работаю и очень рада. Если у жителей Гагарина мнения разные, то владельцы автотранспорта едины в своих рассуждениях.

Дебаты – оставить или убрать трамваи – велись даже на уровне губернатора. Власти пришли к мнению, что широкая автодорога – альтернатива куда более перспективная. В этом случае не придется сносить на некоторых участках жилые дома.

Анастасия Бут, корреспондент:

О реконструкции улицы Гагарина заговорили еще в 2005 году. К 2007-му сделали вот этот участок дороги: 2 километра, по три полосы движения в каждую сторону. Посередине – островок безопасности. А вот на участок дороги в 3 километра – улица начинается практически в центре города – денег, увы, не хватило. Найти деньги удалось только сейчас благодаря ускоренной реконструкции Полоцкого путепровода. За 20 месяцев на этом объекте освоили 89 миллионов рублей. Сэкономили 24. Открывал мост 15 июля Президент. И губернатор, пользуясь случаем, попросил главу государства оставить деньги в регионе.

Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:

Вот это как раз улица Гагарина. Это новый участок, а это старый участок. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошо, к следующему «Славянскому базару» пригласи.

Сергей Глушко, прораб стройтреста № 9 Витебска:

Улица разделяется на две полосы шириной по 11,5 метров. Посреди – зеленая зона до 6 метров с заездами, с уширением «карманов», остановочных павильонов. Вначале у нас идет демонтаж рельсов. Параллельно будет начинаться перекладка сетей, после чего идет возведение насыпей и дорожного полотна.

Владимир Белоус, заместитель председателя Витебского облисполкома:

Это проект 2005 года. Мы продлили экспертизы и, естественно, мы его немножко осовременим. С 2005 года есть определенные изменения, новшества, которые, естественно, мы здесь применим обязательно. В чем сложность реконструкции этой улицы? В том, что очень много подземных сетей. Сами вы понимаете, что сети старые. Это не просто закатать наверх асфальт. Нужно поменять все, что в земле, чтобы не подходить к этому объекту уже многие-многие годы.