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Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты

22 июля 2020 20:36
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Новости Беларуси. Сегодня все чаще звучат сообщения о второй волне коронавируса. Всплеск заболеваний отмечают в США, Израиле, европейских странах. В Черногории 22 июля снова объявили эпидемию и ввели временные меры и ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты-1

Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты-3

Что в таких условиях остается делать белорусам? Риск путешествий совершенно неоправдан, но и отпуск терять не хочется. Единственная альтернатива – провести это время дома.

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Камилла Шах изучила предложения.

Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты-6

Пора-пора-порадуемся на своем веку красавице и кубку…

Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты-9

Эти красавицы повод для радости найдут всегда. Совместный отпуск давно стал традицией. География – вся Европа. Пандемия отпуск, конечно, изменила, но отнюдь не испортила. За неделю побывали в Беловежской пуще, на Нарочи, Браславе и меловых карьерах. Отдых превзошел все ожидания, хотя к сервису остались вопросы.

Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты-12

Полина Вилова:
Немного более внимательно относиться к туристам и дружелюбно. Все-таки белорусский сервис порой становится обязывающим. Главный вывод в любом путешествии – это люди, с которыми ты делишь эмоции. А у нас действительно очень много красивых, замечательных, интересных мест и любоваться ими в хорошей компании очень приятно.

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Укороченная версия отпуска – день на пляже. Минчанам в этом плане повезло: и в столице, и вокруг нее множество оборудованных берегов.

Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты-15

Будний день, обеденное время. Спросили у отдыхающих: сильно ли расстроены ситуацией вокруг туризма?

Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты-18

Для выпускников – для них, возможно, это хорошо, потому что не будет обидно за то, что кто-то уехал, а они сидят и готовятся к ЦТ или поступлению.

Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты-21

Были, конечно, планы поехать в Крым, потому что у меня там родственники. Но я бы не сказала, что я как-то сильно страдаю. Нравится, что есть много мест в Беларуси, куда можно съездить.

Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты-24

Остаться дома призывает белорусов и Минздрав. Причина – все больше туристов по возвращению из стран с неблагоприятной эпидобстановкой вынуждены находиться под медицинским наблюдением. Неприятным продолжением отпуска может стать и двухнедельный карантин, причем за свой счет.

# Туризм # общество # Камилла Шах # Полина Вилова # Фотофакт

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