Два этажа и баня: как выглядит отдых в доме на воде

Новости Беларуси. Отпуск красят не места, а новые эмоции. Чтобы их испытать, иногда достаточно и 200 квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Камилла Шах, корреспондент: Плавучие отели особенно популярны в Европе. Но в Беларуси этот бизнес делает только первые шаги. Посмотрим, как здесь можно интересно провести время.

Двухэтажный дом на воде – зрелище, непривычное для белорусских озер. Верхняя палуба – зона релакса.

С нее открывается потрясающий вид на местные пейзажи. А в шатре можно спрятаться от непогоды и устроить застолье под шум дождя. На первом этаже – уютная спальня.

Романтическая ночь на двоих обойдется в 200 рублей.

Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты

Но главное – это баня и возможность сразу после нее нырять в открытую воду.