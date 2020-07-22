Два этажа и баня: как выглядит отдых в доме на воде

Новости Беларуси. Отпуск красят не места, а новые эмоции. Чтобы их испытать, иногда достаточно и 200 квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Отпуск красят не места, а новые эмоции. Чтобы их испытать, иногда достаточно и 200 квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Камилла Шах, корреспондент:
Плавучие отели особенно популярны в Европе. Но в Беларуси этот бизнес делает только первые шаги. Посмотрим, как здесь можно интересно провести время.
Двухэтажный дом на воде – зрелище, непривычное для белорусских озер. Верхняя палуба – зона релакса.
С нее открывается потрясающий вид на местные пейзажи. А в шатре можно спрятаться от непогоды и устроить застолье под шум дождя. На первом этаже – уютная спальня.
Романтическая ночь на двоих обойдется в 200 рублей.
Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты
Но главное – это баня и возможность сразу после нее нырять в открытую воду.
Кирилл Гришко, администратор туристического объекта:
На данный момент у нас, если мы говорим о выходных, брони расписаны примерно на две-три недели вперед.
Это достаточно уникальное место. Таких на данный момент в Беларуси у нас нет, чтобы можно было вкусить все преимущества загородного дома. При этом еще есть баня и все это хозяйство еще и плавает.