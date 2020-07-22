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Как можно ехать в другую страну, не зная свою? Сколько стоит отдохнуть в белорусской агроусадьбе

22 июля 2020 20:37
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Новости Беларуси. Когда в последний раз вы дышали сосновым воздухом, ели домашний сыр, парились в деревянной бане? По системе «и это тоже включено» работают наши агроусадьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как можно ехать в другую страну, не зная свою? Сколько стоит отдохнуть в белорусской агроусадьбе-1

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Как можно ехать в другую страну, не зная свою? Сколько стоит отдохнуть в белорусской агроусадьбе-4

Цена аренды колеблется от 20 рублей с человека до 500 рублей за дом. Спрос – стабильно высокий.

Как можно ехать в другую страну, не зная свою? Сколько стоит отдохнуть в белорусской агроусадьбе-7

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Проснулся интерес у белорусов к своей родной земле. Это очень радует, это очень важно. Я всегда говорю: как можно ехать в другую страну, увлекаться, изучать ее, не зная свою страну так хорошо, как ее мы должны знать?

# Туризм # общество # Ирина Воронович # Камилла Шах # Фотофакт

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