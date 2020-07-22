Как можно ехать в другую страну, не зная свою? Сколько стоит отдохнуть в белорусской агроусадьбе

Новости Беларуси. Когда в последний раз вы дышали сосновым воздухом, ели домашний сыр, парились в деревянной бане? По системе «и это тоже включено» работают наши агроусадьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты

Их тысячи по всей стране, и хозяева каждой стараются предложить гостям что-то особенное.