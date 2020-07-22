Как можно ехать в другую страну, не зная свою? Сколько стоит отдохнуть в белорусской агроусадьбе

Новости Беларуси. Когда в последний раз вы дышали сосновым воздухом, ели домашний сыр, парились в деревянной бане? По системе «и это тоже включено» работают наши агроусадьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Когда в последний раз вы дышали сосновым воздухом, ели домашний сыр, парились в деревянной бане? По системе «и это тоже включено» работают наши агроусадьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты
Их тысячи по всей стране, и хозяева каждой стараются предложить гостям что-то особенное.
Цена аренды колеблется от 20 рублей с человека до 500 рублей за дом. Спрос – стабильно высокий.
Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Проснулся интерес у белорусов к своей родной земле. Это очень радует, это очень важно. Я всегда говорю: как можно ехать в другую страну, увлекаться, изучать ее, не зная свою страну так хорошо, как ее мы должны знать?