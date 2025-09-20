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Реабилитация через живопись – студия «Палитра» помогает людям, попавшим в критическую ситуацию

20 сентября 2025 13:04
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Реабилитация через живопись – студия «Палитра» помогает людям, попавшим в критическую ситуацию-1

Настасья Пинчук, корреспондент:
Кисть вместо слов. Живопись как мощный инструмент реабилитации. Для многих это не просто хобби, а неотъемлемая часть жизни.

Реабилитация через живопись – студия «Палитра» помогает людям, попавшим в критическую ситуацию-3

Акварель, гуашь, масло, уголь. Это минимальный набор для искусства. ТЦСОН Московского района столицы открывает второе дыхание людям, попавшим в критическую ситуацию. Так, студия «Палитра» с историей длиной более 20 лет является местом социализации, абилитации и реабилитации человека через изобразительное искусство.

Галина Кучеренко, руководитель кружка «Палитра»:
Мы здесь рисуем. Но это не просто рисование. Люди не просто так учатся рисовать. Они приходят сюда для того, чтобы как-то освободиться от своих забот, от своих каких-то страданий. Основная идея такая, что люди здесь занимаются арт-терапией. И здесь какой-то единый коллектив. Здесь люди приходят, и они свободно себя чувствуют.

Реабилитация через живопись – студия «Палитра» помогает людям, попавшим в критическую ситуацию-5

В студии нет ограничений по темам, техникам или стилям создания картин. Можно срисовывать, фантазировать, рисовать, что душе угодно. Кроме того, чаепитие и беседы по душам – неотъемлемая часть занятий. Здесь люди обретают глоток самовыражения.

Далее смотрите в видео.

# Творчество # Рисование

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