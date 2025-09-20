Реабилитация через живопись – студия «Палитра» помогает людям, попавшим в критическую ситуацию

Настасья Пинчук, корреспондент: Кисть вместо слов. Живопись как мощный инструмент реабилитации. Для многих это не просто хобби, а неотъемлемая часть жизни.

Акварель, гуашь, масло, уголь. Это минимальный набор для искусства. ТЦСОН Московского района столицы открывает второе дыхание людям, попавшим в критическую ситуацию. Так, студия «Палитра» с историей длиной более 20 лет является местом социализации, абилитации и реабилитации человека через изобразительное искусство.

Галина Кучеренко, руководитель кружка «Палитра»:

Мы здесь рисуем. Но это не просто рисование. Люди не просто так учатся рисовать. Они приходят сюда для того, чтобы как-то освободиться от своих забот, от своих каких-то страданий. Основная идея такая, что люди здесь занимаются арт-терапией. И здесь какой-то единый коллектив. Здесь люди приходят, и они свободно себя чувствуют.