Каждый день ярче, чем у молодых! Как социальный пансионат ломает стереотипы о старости?

Что такое активное долголетие? Для кого-то модный тренд, а для жителей социального пансионата «Родник» это обычный распорядок дня.

Здесь не живут по стереотипам о старости, здесь им просто не остается места, потому что каждый день расписан ярче, чем у некоторых молодых. Песни, танцы, творческие мастерские. Мы в месте, где возраст – это не помеха, а лишь цифра в паспорте. А секрет молодости прост – быть нужным, услышанным и никогда не переставать удивляться жизни.

Это Мария Александровна. Ей 99 лет. И, несмотря на свой возраст, она читает стихи и поет песни.

Ирина Грицель, культорганизатор Минского городского социального пансионата «Родник»:

Она всегда с притопом, прихлопом и всегда своей песней поднимает настроение и нам, и проживающим. Она всегда что-то придумывает новое.