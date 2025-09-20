Каждый день ярче, чем у молодых! Как социальный пансионат ломает стереотипы о старости?

Что такое активное долголетие? Для кого-то модный тренд, а для жителей социального пансионата «Родник» это обычный распорядок дня.
Что такое активное долголетие? Для кого-то модный тренд, а для жителей социального пансионата «Родник» это обычный распорядок дня.
Здесь не живут по стереотипам о старости, здесь им просто не остается места, потому что каждый день расписан ярче, чем у некоторых молодых. Песни, танцы, творческие мастерские. Мы в месте, где возраст – это не помеха, а лишь цифра в паспорте. А секрет молодости прост – быть нужным, услышанным и никогда не переставать удивляться жизни.
Это Мария Александровна. Ей 99 лет. И, несмотря на свой возраст, она читает стихи и поет песни.
Ирина Грицель, культорганизатор Минского городского социального пансионата «Родник»:
Она всегда с притопом, прихлопом и всегда своей песней поднимает настроение и нам, и проживающим. Она всегда что-то придумывает новое.
Философия этого места проста – не дать человеку заскучать, а подарить ему инструменты для самореализации и окружить вниманием. Главное – желание, а возможности найдутся.
Наталья Зычкова, директор Минского городского социального пансионата «Родник»:
Весь коллектив наш сегодня старается, чтобы то информационное пространство, которое вокруг каждого человека, оно было очень насыщенным и комфортным. Хочет человек петь – он поет. Вы видели, сколько людей желают петь. А когда человек поет – это значит, он в ладу со своим внутренним миром, значит, ему комфортно, а нам радостно на душе.
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