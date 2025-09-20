Прямой эфир

Каждый день ярче, чем у молодых! Как социальный пансионат ломает стереотипы о старости?

20 сентября 2025 13:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Что такое активное долголетие? Для кого-то модный тренд, а для жителей социального пансионата «Родник» это обычный распорядок дня. 

Каждый день ярче, чем у молодых! Как социальный пансионат ломает стереотипы о старости?-2

Здесь не живут по стереотипам о старости, здесь им просто не остается места, потому что каждый день расписан ярче, чем у некоторых молодых. Песни, танцы, творческие мастерские. Мы в месте, где возраст – это не помеха, а лишь цифра в паспорте. А секрет молодости прост – быть нужным, услышанным и никогда не переставать удивляться жизни.

Каждый день ярче, чем у молодых! Как социальный пансионат ломает стереотипы о старости?-4

Это Мария Александровна. Ей 99 лет. И, несмотря на свой возраст, она читает стихи и поет песни.

Ирина Грицель, культорганизатор Минского городского социального пансионата «Родник»:
Она всегда с притопом, прихлопом и всегда своей песней поднимает настроение и нам, и проживающим. Она всегда что-то придумывает новое.

Каждый день ярче, чем у молодых! Как социальный пансионат ломает стереотипы о старости?-6

Философия этого места проста – не дать человеку заскучать, а подарить ему инструменты для самореализации и окружить вниманием. Главное – желание, а возможности найдутся.

Каждый день ярче, чем у молодых! Как социальный пансионат ломает стереотипы о старости?-8

Наталья Зычкова, директор Минского городского социального пансионата «Родник»:
Весь коллектив наш сегодня старается, чтобы то информационное пространство, которое вокруг каждого человека, оно было очень насыщенным и комфортным. Хочет человек петь – он поет. Вы видели, сколько людей желают петь. А когда человек поет – это значит, он в ладу со своим внутренним миром, значит, ему комфортно, а нам радостно на душе. 

Подробности в видео.

# Старость # Пенсионеры

Другие новости рубрики

Все новости
Реабилитация через живопись – студия «Палитра» помогает людям, попавшим в критическую ситуацию
20 сентября 2025 13:04

Реабилитация через живопись – студия «Палитра» помогает людям, попавшим в критическую ситуацию

Капсулу с посланием потомкам заложили под будущим физкультурно-оздоровительном центром в Заславле
20 сентября 2025 10:50

Капсулу с посланием потомкам заложили под будущим физкультурно-оздоровительном центром в Заславле

Волковыск принимает областные «Дажынкi»! Чем удивляют на празднике урожая
20 сентября 2025 10:44

Волковыск принимает областные «Дажынкi»! Чем удивляют на празднике урожая