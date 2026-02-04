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Новости по тегу #Автодороги Беларуси

Арт-объект в форме карты Беларуси появился на въезде в Слуцкий район
04 февраля 2026 07:29

Арт-объект в форме карты Беларуси появился на въезде в Слуцкий район

В Минске проводят подготовку улично-дорожной сети к осенне-зимнему периоду
20 августа 2024 17:18

В Минске проводят подготовку улично-дорожной сети к осенне-зимнему периоду

О ремонте автодорог, безбарьерной среде и переподготовке водителей поговорили с депутатом Мингорсовета
16 августа 2024 19:49

О ремонте автодорог, безбарьерной среде и переподготовке водителей поговорили с депутатом Мингорсовета

Продлевает срок службы – какие новые технологии используются для ремонта автодорог?
16 августа 2024 19:36

Продлевает срок службы – какие новые технологии используются для ремонта автодорог?

Большегрузы, непогода и текущий ремонт – кто главный враг дорожного покрытия?
16 августа 2024 19:35

Большегрузы, непогода и текущий ремонт – кто главный враг дорожного покрытия?

Работа не останавливается даже ночью – на каких путепроводах в Минске идёт ремонт?
15 августа 2024 21:13

Работа не останавливается даже ночью – на каких путепроводах в Минске идёт ремонт?

Сделали за один вечер – власти не брались за ремонт моста до приезда журналистов
07 июля 2024 17:56

Сделали за один вечер – власти не брались за ремонт моста до приезда журналистов

Роман Головченко открыл реконструированный участок автодороги Р53 от Смолевичей до Жодино
01 июля 2024 17:37

Роман Головченко открыл реконструированный участок автодороги Р53 от Смолевичей до Жодино

На ремонт дорог в Беларуси потратят 2 млрд рублей – какие трассы в центре внимания?
30 мая 2024 18:56

На ремонт дорог в Беларуси потратят 2 млрд рублей – какие трассы в центре внимания?

Восстановить дороги к 9 мая – срок поручения Президента истекает! Оцениваем результаты работы
05 мая 2024 17:40

Восстановить дороги к 9 мая – срок поручения Президента истекает! Оцениваем результаты работы

Практичные технологии – какие нововведения используют при реконструкции трассы М11
04 мая 2024 16:59

Практичные технологии – какие нововведения используют при реконструкции трассы М11

МВД Беларуси запустило горячую линию для сообщений о проблемах в содержании дорог
04 мая 2024 15:25

МВД Беларуси запустило горячую линию для сообщений о проблемах в содержании дорог