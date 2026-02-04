Новости по тегу #Автодороги Беларуси

Новый декоративный объект быстро завоевал популярность: туристы и местные жители охотно делают фото, а снимки публикуют в социальных сетях.
Беларусь всегда хвалили за хорошие автодороги, но без проблем и вопросов и здесь не обошлось. Почему так важно поддерживать порядок на асфальте, в первую очередь на улицах столицы? Поговорили с Виталием Чернооким.
Насколько активно используются новые технологии? Что наиболее подходит автобусам городских и междугородних маршрутов, чтобы можно было сказать спасибо за целые колеса и подвески?
Состояние и ремонт дорог, пожалуй, вторая после жилищно-коммунальных проблем тема, с которой жители обращаются к местной власти и в вышестоящие инстанции. Почему же так происходит?
Путепровод по проспекту Жукова – работа здесь не останавливается даже ночью. Капитальный ремонт сооружений начали в апреле 2024 года. Процесс разделен на два этапа, что позволяет сохранить движение транспорта по одной стороне путепровода, в то время как другая находится на ремонте.
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