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На путепроводе «Полоцком» Президенту подарили картину с белорусским пейзажем

15 июля 2020 19:34
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Новости Беларуси. Полоцкий путепровод был на личном контроле у Президента. Теперь время оценить сделанное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы ничем не удержим наших людей здесь, в Беларуси, если не будем платить нормальную зарплату»

На путепроводе «Полоцком» Президенту подарили картину с белорусским пейзажем-1

На путепроводе «Полоцком» Президенту подарили картину с белорусским пейзажем-3

Здесь и те, кто строил путепровод, и те, кому по нему ездить. День-то знаковый. О наведенном мосту в Витебске Президенту будет напоминать и эта картина. Пейзаж нашей Беларуси. Такое не повторить. А в остальном...

На путепроводе «Полоцком» Президенту подарили картину с белорусским пейзажем-6

На путепроводе «Полоцком» Президенту подарили картину с белорусским пейзажем-8

На путепроводе «Полоцком» Президенту подарили картину с белорусским пейзажем-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Берегите себя, всё остальное мы купим. Спасибо вам!

На путепроводе «Полоцком» Президенту подарили картину с белорусским пейзажем-13

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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