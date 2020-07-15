Президент о кольцевой вокруг Витебска: «Ни в коем случае нельзя пускать транзитный транспорт через город»
Новости Беларуси. Этот Полоцкий мост был на личном контроле у главы белорусского государства. Теперь время оценить сделанное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благодаря разумной оперативности сэкономили 25 миллионов рублей. Элементы нашего производства, но металл в любом случае покупной. А он не дешевеет.
Сэкономили для себя. Деньги останутся в городе. И их «закатают» в асфальт – пойдут на реконструкцию перегруженной улицы Гагарина. Это для областного центра станет так называемой стройкой века.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сэкономили тут какие-то деньги. И то губернатор схватился, держит эти деньги, говорит: «Оставьте нам на Гагарина, мы еще там не достроили когда-то с Владимиром Павловичем». Поэтому нам надо еще эту улицу привести в порядок.
Мы, конечно, сэкономленные деньги вам оставим и подумаем по кольцевой дороге вокруг Витебска – там еще 10-11 километров, их надо сделать. Мы поищем эти деньги для того, чтобы разгрузить Витебск. Ни в коем случае нельзя пускать транзитный транспорт через город, тем более через Витебск.
Прошлым летом глава государства открывал автодорожный обход вокруг Бреста, в кольце столица и некоторые областные центры. Окружить большие и средние города – поручение Президента.
Такое мнение и у жителей города. Хотели попросить главу государства о помощи с кольцевой вокруг Витебска. Но Александр Лукашенко, что называется, упредил просьбу – уже договорились. Нужные 10 километров достроят.
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Александр Лукашенко:
Я очень рад, когда молодежь не только хайпует и постится там в интернете, а вот такие молодые люди беспокоятся о северо-западном обходе, путепроводах и так далее. Значит, у нашей нации есть будущее. Да, я согласен, что это надо сделать, только я же не сказал однозначно – по Гагарина, да, а там мы должны подумать, как профинансировать этот участок. Так у него нет еще проекта, что тут говорить.
Сделаете проект – я подставлю плечо. Денег на это мы одолжим, однозначно. Вокруг всех городов (в Могилеве тоже маленький участок остался, по-моему, они ставили вопрос, мы приняли решение), вокруг всех городов мы сделали эти обходы. Надо, чтобы вокруг первого и главного славянского города был этот обход, чтобы кольцо было закольцовано. Это мы обязательно сделаем. То, что в этой пятилетке сделаем, я вам обещаю. И даже если Президентом не буду, деньги найдем.