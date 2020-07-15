Президент о кольцевой вокруг Витебска: «Ни в коем случае нельзя пускать транзитный транспорт через город»

Новости Беларуси. Этот Полоцкий мост был на личном контроле у главы белорусского государства. Теперь время оценить сделанное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря разумной оперативности сэкономили 25 миллионов рублей. Элементы нашего производства, но металл в любом случае покупной. А он не дешевеет.

Сэкономили для себя. Деньги останутся в городе. И их «закатают» в асфальт – пойдут на реконструкцию перегруженной улицы Гагарина. Это для областного центра станет так называемой стройкой века. Александр Лукашенко на открытии путепровода «Полоцкий»: без этого чудо-сооружения Витебск существовать не мог

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сэкономили тут какие-то деньги. И то губернатор схватился, держит эти деньги, говорит: «Оставьте нам на Гагарина, мы еще там не достроили когда-то с Владимиром Павловичем». Поэтому нам надо еще эту улицу привести в порядок. Мы, конечно, сэкономленные деньги вам оставим и подумаем по кольцевой дороге вокруг Витебска – там еще 10-11 километров, их надо сделать. Мы поищем эти деньги для того, чтобы разгрузить Витебск. Ни в коем случае нельзя пускать транзитный транспорт через город, тем более через Витебск.

Прошлым летом глава государства открывал автодорожный обход вокруг Бреста, в кольце столица и некоторые областные центры. Окружить большие и средние города – поручение Президента.

Такое мнение и у жителей города. Хотели попросить главу государства о помощи с кольцевой вокруг Витебска. Но Александр Лукашенко, что называется, упредил просьбу – уже договорились. Нужные 10 километров достроят. Президент Беларуси оценил Полоцкий путепровод на трамвае