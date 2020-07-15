Президент Беларуси оценил Полоцкий путепровод на трамвае

Новости Беларуси. Этот Полоцкий мост был на личном контроле у главы белорусского государства. Теперь время оценить сделанное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернатор докладывает: справились. Дорожный коллапс в прошлом. И сразу же рассказывает о новых дорожных планах. Александр Лукашенко на открытии путепровода «Полоцкий»: без этого чудо-сооружения Витебск существовать не мог

У плакатов Президент задерживаться не стал. Люди ждали. Оценить мост решили на трамвае. Такой транспорт – символ северной столицы.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Первый трамвай в Беларуси появился именно на улицах Витебска. И сейчас в столице «Славянского базара» такой транспорт на электротяге является в фаворе, поэтому и Президент, открывая реконструированный путепровод, решил проехаться на экологически чистом транспорте. Причем отечественного производства.

В трамвайном парке восемь из десяти водителей – женщины. Ирина Панова 13 лет за баранкой, вернее за рычагами. И если раньше на Полоцком путепроводе автомобили буквально путались под колесами, то сейчас – простор для маневра.