Александр Лукашенко на открытии путепровода «Полоцкий»: без этого чудо-сооружения Витебск существовать не мог

Новости Беларуси. В Витебске 15 июля после реконструкции открыли Полоцкий путепровод. В торжественной церемонии принял участие Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Витебске 15 июля после реконструкции открыли Полоцкий путепровод. В торжественной церемонии принял участие Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самый загруженный мост областного центра доставлял много проблем горожанам. Полоцкий путепровод связывает две части Витебска, здесь пролегает выездная дорога из города – путь на Полоцк, Городок и Санкт-Петербург. Новое сооружение значительно разгрузит городской трафик. Надо отметить, что реконструкцию развязки закончили намного раньше срока. За 20 месяцев.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самые тяжелые времена скитаний по мукам в Витебске закончены. Я представляю, какая была беда в Витебске, когда этого путепровода не было, был старый. Но какая была проблема и беда, когда этот старый путепровод закрыли на полтора года, может, даже чуть больше, и начали строительство этой развязки. Согласитесь, что без этого чудо-сооружения Витебск существовать не мог. И дальше было бы хуже и хуже.
И позвольте вас поблагодарить за то, что вы пригласили меня сегодня на это торжественное открытие. Вы построили раньше даже, чем мы планировали, этот путепровод. Вообще, по плану, говорят, надо четыре года было. Я, конечно, в четыре года не верю, но то, что вы за полтора года построили этот путепровод, мне тем более не верится. Я тут пытал начальников, но они стойко стоят – полтора года.
Очень важно, что мы этот объект сдаем к нашему «Славянскому базару». И приедут гости, не только из-за рубежа, но и из Беларуси, и увидят современный, красивый город. Очень современная, очень красивая, очень удобная получилась такая развязка, не развязка, путепровод, не путепровод – памятник. Это памятник на века, который вы – ну я тоже недалеко был – оставляем нашему славянскому городу.
Президент отметил, что здесь не только отреконструировали мост, но и благоустроили территорию. А сокращение сроков строительства позволило сэкономить 25 миллионов рублей. И они пойдут на реконструкцию загруженной улицы Гагарина. Кроме того, стоит задача окольцевать столицу «Славянского базара» – речь про объездную дорогу. Глава государства поддержал эту инициативу.
Среди наказов Президента – достойная оплата труда строителей. Но работать придется напряженно. Впереди строительство 18-ти и реконструкция 32 путепроводов. Следующая пятилетка должна стать пятилеткой наведения мостов.
До открытия путепровода «Полоцкий» Президент пообщался с активом Витебской области (читать далее).