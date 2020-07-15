Александр Лукашенко на открытии путепровода «Полоцкий»: без этого чудо-сооружения Витебск существовать не мог

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Самые тяжелые времена скитаний по мукам в Витебске закончены. Я представляю, какая была беда в Витебске, когда этого путепровода не было, был старый. Но какая была проблема и беда, когда этот старый путепровод закрыли на полтора года, может, даже чуть больше, и начали строительство этой развязки. Согласитесь, что без этого чудо-сооружения Витебск существовать не мог. И дальше было бы хуже и хуже.

И позвольте вас поблагодарить за то, что вы пригласили меня сегодня на это торжественное открытие. Вы построили раньше даже, чем мы планировали, этот путепровод. Вообще, по плану, говорят, надо четыре года было. Я, конечно, в четыре года не верю, но то, что вы за полтора года построили этот путепровод, мне тем более не верится. Я тут пытал начальников, но они стойко стоят – полтора года.

Очень важно, что мы этот объект сдаем к нашему «Славянскому базару». И приедут гости, не только из-за рубежа, но и из Беларуси, и увидят современный, красивый город. Очень современная, очень красивая, очень удобная получилась такая развязка, не развязка, путепровод, не путепровод – памятник. Это памятник на века, который вы – ну я тоже недалеко был – оставляем нашему славянскому городу.