Новость, которая сегодня пришла из Литвы, трудно понять «трезвым умом». Но удивляться здесь уже не приходится. Страны Балтии не первое десятилетие идут по этому страшному пути. Речь о тотальном искоренении памяти о событиях Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодняшний очередной факт из города Шяуляй. Здесь местный совет одобрил, цитата, «реновацию» места захоронения красноармейцев, погибших в годы войны. Но речь вовсе не о приведении в порядок мемориала, а о переносе останков советских воинов на кладбище на городской окраине. А место в центре, где долгие десятилетия находился скромный мемориал, будет заменено на рекреационную зону. Цена вопроса – 55 тысяч евро. Литовский Минкульт уже заложил эти средства в бюджет будущего года.

Тем временем в эстонском городе Курессааре уже начали демонтаж мемориала жертвам фашизма. Здесь «акт вандализма», как пишет Baltnews, оценили в 30 тысяч евро. Сценарий здесь тот же, как и в литовском Шяуляе: раскопать останки и перевести их на кладбище. Речь о более чем 200 советских гражданах, погибших в годы войны от рук нацистов. Их останки летописцы современной эстонской истории пока складируют в мешках из-под мусора. Это также подчеркивает балтийское информагентство.

Впрочем, все эти новые факты – лишь печальное дополнение к многолетней методичной и безжалостной войне с советским наследием, а заодно и историей Великой Отечественной, которую объявили в странах Балтии. Перенос в 2007 году памятника Воину-освободителю с холма Тынисмяги в Таллине – это, пожалуй, самый резонансный эпизод на эстонском фронте. Тогда это решение спровоцировало массовые волнения и даже привело к гибели человека. В последние годы кампанию по уничтожению советского наследия активизировали, используя украинский кризис как предлог.

В 2022-м эстонское правительство во главе с Каей Каллас объявило тотальную войну памятникам советским воинам. Тогда под удар попали около 400 объектов. Быть может, это помогло Каллас впоследствии сделать карьеру в Брюсселе?!

А коли так, то любопытно, какие цели преследует польский министр иностранных дел Сикорский, который в прямом эфире буквально процитировал методичку Третьего рейха, заявив, что в вопросах милитаризации и в контексте той самой угрозы с востока всегда приходится выбирать между пушками и маслом.

Все бы ничего, но выражение «пушки вместо масла» с подачи небезызвестного Геббельса подхватили в качестве лозунга лидеры нацистской Германии накануне Второй мировой войны. Но пока эти страшные исторические параллели оставим без комментариев.