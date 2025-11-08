Назло маме уши отморожу, или почему у санкций нет будущего. Анонс ток-шоу «Мнения»

Санкционный бумеранг возвращается. Брюссель целился по Москве и Минску, но рикошетом ударило по Варшаве, Берлину и Парижу. Как же так получилось? Об этом и не только говорим в студии.

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Дэвид Тертри, кандидат политических наук, доцент Католического института высших исследований, директор Центра по изучению стран БРИКС: Треть французского населения недотапливает свои квартиры и дома из-за цен на электричество. Но и очень сильно страдает Германия.

Юлия Абухович, экономический аналитик:

Назло маме уши отморожу. Уже приевшийся выстрел в ногу, в руку и в голову, когда европейская экономика застрелила себя. Ее политики просто расстреляли, а при чем тут народ?

Йохан Бекман, политолог, доктор общественно-политических наук:

Урсула ничего не понимает. Есть даже кличка у нее Сумасшедшая Урсула.