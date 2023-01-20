Лукашенко: «Уже и на Западе начинают понимать, что дурью заниматься нечего, надо с белорусами сотрудничать»

Новости Беларуси. Как бы ни было сложно, белорусы доказали, что могут делать все. Так лестно высказался Президент Беларуси о работе отечественных ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 января Александр Лукашенко посетил выставку «Беларусь интеллектуальная», которую распорядился организовать несколько месяцев назад, чтобы наглядно показать прежде всего самим белорусам, чего достигла отечественная наука.

Президент на протяжении десятилетий развивал, поддерживал науку в Беларуси отчасти, в общем-то, и с такой глобальной целью, как укрепление независимости, чтобы мы могли сами себя обеспечивать технологиями в случае, если... Что ж? Стресс-тест – вернее, его первый этап – пройден.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вам скажу: вы молодцы, вы показали, что мы делать можем все. И мы сделаем это, как бы ни было сложно, мы это сделаем. Думаю, что уже и на Западе начинают понимать, что дурью заниматься нечего, надо с белорусами сотрудничать. Я не хочу конкретизировать ничего, но такие тенденции нормальны. Я не зря сказал, что даже Украина – ее все толкают против Беларуси. Нет, говорит, нет, против Беларуси мы не попрем. Не думаю, что мы всю жизнь будем друг другу лоб в лоб стучать и смотреть врагами. Все нормализуется. А вот это – это будущее на огромном нашем рынке.