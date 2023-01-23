Лаппо: нам пришлось перестроить охрану границ на южном направлении по всем параметрам

Новости Беларуси. Обстановка по периметру границы, поддержка пограничников армией и проблемы беженцев. Охрану государственных рубежей обсудили сегодня, 23 января, у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация изменчива. Но обстановка прогнозируемая и контролируемая, несмотря на постоянные внешние вызовы.

17 тысяч украинских военнослужащих размещены вдоль границы с Беларусью. А чтобы не скучать, занимаются провокациями наших военнослужащих. В ход идет психологическое воздействие, листовки, лазеры, звуковая аппаратура. В 2022 году зафиксировано 88 таких фактов. «Аллах Акбар! Если я перейду, ты будешь стрелять?» Украинский теробороновец вышел к нашим пограничникам с гранатой.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Нам пришлось перестроить охрану границ на южном направлении по всем параметрам. Задачи, которые поставил Президент, мы все выполнили. На этот год поставлены задачи не менее важные, я думаю. Имеющимися силами и средствами, которые у нас есть, мы эти задачи выполним. «Обстановка меняется быстро, динамика очень большая». Лукашенко доложили, что происходит на границе Беларуси.

В прошлом году наши пограничники стали чаще обычного задерживать нарушителей. За 2022-й – 480 человек.