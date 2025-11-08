Молодёжь Минска решила помочь коммунальным службам. И вот что из этого вышло

Сезон масштабных субботников завершается, но в столичных дворах и скверах не стихает жизнь. Люди охотно поддержали инициативу по благоустройству. В рубрике СТВ «Берись за дело» реальные истории тех, кто не ждет изменений, а делает их своими руками.

Диана Головач, корреспондент:

Мы находимся в одном из дворов Фрунзенского района. Здесь молодежь помогает коммунальным службам убирать территорию. Расскажите, какой фронт работы на сегодня? Елена Ракач, старший мастер службы №53 ЖЭУ № 9 Фрунзенского района Минска:

Сегодня мы убираем придомовую территорию Жудро, 31, 33. Выгребаем листья, выдуваем территорию от мусора и листвы. Диана Головач:

Отлично! Наша съемочная группа с удовольствием вам в этом поможет.

Диана Головач:

Насколько вы сами активно принимали участие в различных уборках, субботниках, в уборке территорий? Алиса Кобец, студентка БНТУ:

Честно скажу, я достаточно часто участвовала в этом, хотя бы раз в месяц. Считаю, что должен каждый хотя бы хоть раз участвовать в чем-то подобном, даже в обычной уборке. Потому что это наш долг, мне кажется, поддерживать чистоту нашей страны.

Милана Жирнова, студентка БНТУ:

Я достаточно часто участвую в таких мероприятиях. Мне очень приятно помогать. Считаю, что это нужно, потому что люди тоже устают. И если есть возможность, почему бы не помочь?

Диана Головач:

Расскажите, насколько активно в Год благоустройства вы принимаете участие в таких мероприятиях по уборке территорий? В этом году активно, в общежитии территорию недавно убирал. На душе легче становится. Помогаешь родному городу, родной стране.

Диана Головач:

Уже совсем скоро наступают холода, зимнее время, снег. Как поступать местным жителям, которые хотят помочь убрать коммунальным службам снег с придомовой территории?



Елена Ракач:

Жители всегда могут обратиться в нашу службу ЖЭС-53. На диспетчерской в свободном доступе стоит инвентарь: и лопаты, и грабли. Без проблем. Всегда все можем выдать, подходите.