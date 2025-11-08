Молодёжь Минска решила помочь коммунальным службам. И вот что из этого вышло

Сезон масштабных субботников завершается, но в столичных дворах и скверах не стихает жизнь. Люди охотно поддержали инициативу по благоустройству. В рубрике СТВ «Берись за дело» реальные истории тех, кто не ждет изменений, а делает их своими руками.
Сезон масштабных субботников завершается, но в столичных дворах и скверах не стихает жизнь. Люди охотно поддержали инициативу по благоустройству. В рубрике СТВ «Берись за дело» реальные истории тех, кто не ждет изменений, а делает их своими руками.
Диана Головач, корреспондент:
Мы находимся в одном из дворов Фрунзенского района. Здесь молодежь помогает коммунальным службам убирать территорию. Расскажите, какой фронт работы на сегодня?
Елена Ракач, старший мастер службы №53 ЖЭУ № 9 Фрунзенского района Минска:
Сегодня мы убираем придомовую территорию Жудро, 31, 33. Выгребаем листья, выдуваем территорию от мусора и листвы.
Диана Головач:
Отлично! Наша съемочная группа с удовольствием вам в этом поможет.
Диана Головач:
Насколько вы сами активно принимали участие в различных уборках, субботниках, в уборке территорий?
Алиса Кобец, студентка БНТУ:
Честно скажу, я достаточно часто участвовала в этом, хотя бы раз в месяц. Считаю, что должен каждый хотя бы хоть раз участвовать в чем-то подобном, даже в обычной уборке. Потому что это наш долг, мне кажется, поддерживать чистоту нашей страны.
Милана Жирнова, студентка БНТУ:
Я достаточно часто участвую в таких мероприятиях. Мне очень приятно помогать. Считаю, что это нужно, потому что люди тоже устают. И если есть возможность, почему бы не помочь?
Диана Головач:
Расскажите, насколько активно в Год благоустройства вы принимаете участие в таких мероприятиях по уборке территорий?
В этом году активно, в общежитии территорию недавно убирал. На душе легче становится. Помогаешь родному городу, родной стране.
Диана Головач:
Уже совсем скоро наступают холода, зимнее время, снег. Как поступать местным жителям, которые хотят помочь убрать коммунальным службам снег с придомовой территории?
Елена Ракач:
Жители всегда могут обратиться в нашу службу ЖЭС-53. На диспетчерской в свободном доступе стоит инвентарь: и лопаты, и грабли. Без проблем. Всегда все можем выдать, подходите.
Диана Головач:
Когда люди объединяются, чтобы сделать мир вокруг лучше, это всегда история, достойная внимания. Если в вашем дворе, парке или микрорайоне кипит работа, приглашайте в гости наш телеканал. Мы поддержим ваши добрые дела и вдохновим других сделать каждый уголок нашей страны еще уютнее.
Присылайте свои идеи на нашу электронную почту contact@ctv.by, и пусть этот Год благоустройства станет по-настоящему народным.