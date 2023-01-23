«Обстановка меняется быстро, динамика очень большая». Лукашенко доложили, что происходит на границе Беларуси

Александр Лукашенко акцентировал внимание на трех важных темах. Это внешняя обстановка, ситуация с беженцами, поддержка пограничников. Как отметил глава государства, и военно-политическая, и экономическая ситуация вокруг нашей страны непростая. Положение дел постоянно меняется. Тем не менее, как доложили главнокомандующему, обстановка прогнозируемая, она контролируется. И это несмотря на постоянные внешние вызовы. Сейчас возле белорусских рубежей сосредоточена группировка вооруженных формирований сопредельных государств Евросоюза и Украины. Ее численность составляет порядка 23,5 тысячи человек. Ведется активная разведка нашей территории с помощью беспилотников. А вдоль границы не прекращается строительство своеобразного железного занавеса. Причем не только из инженерных сооружений, но и минных полей на южном направлении.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что происходит по периметру на сегодня? Понятно, что мы не единожды к этому вопросу обращались: и в прошлом году, и в этом, тем не менее обстановка меняется быстро, динамика очень большая. На сегодняшнее утро как характеризуется обстановка на государственной границе? Вторая тема, мы давно о ней не говорили и наше общество не посвящали последнее время в эту проблему, – беженцы. Мы же прекрасно понимаем, что, пусть поток и уменьшился, но все равно люди бегут от войны. Ладно из Украины, это люди наши, проблем тут особых нет. Кто хочет – приезжает, остается у нас на постоянное место жительства. Кто-то просит оказать им определенные услуги – накормить, напоить, обогреть, подлечить – это мы делаем. Тут проблем особых нет. Но не останавливается поток движения людей из Севера Азии, Афганистан, Иран, мы это фиксировали, даже с юга, из района арабского Персидского залива люди идут сюда. Сирийцев мы фиксировали. Поэтому какие люди, по национальности кто они, из каких государств через Беларусь идут? И если в динамике: поток этот увеличился или уменьшился?