Литва хочет взыскать с Беларуси компенсацию за убытки своих грузоперевозчиков

Есть страны, которые умудряются стрелять себе же в ногу, причем с завидным постоянством. И соседняя Литва – одна из таких. Стало известно, что к закрытию границ Вильнюс решил добавить блокировку железнодорожных перевозок белорусских грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом чем больше Литва выдумывает ограничений, тем дороже приходится за них платить.

Однако в Сейме быстро определились, кто закроет этот чек. Так, Вильнюс призвал своих перевозчиков, цитата, собирать информацию о понесенных убытках, чтобы позже взыскать их с Беларуси. По легенде литовцев, Минск не хочет открывать границу даже после официального обращения с просьбой разблокировать пункт пропуска «Бенякони».

Отметим, что связь с нами была установлена не по дипломатическим каналам, а через руководство Лидского погранотряда. Абсурдность ситуации в том, что Беларусь не препятствует возможности выехать иностранным транспортным средствам.

Сопредельная сторона по-прежнему в одностороннем порядке в полном объеме не выполняет обязательства по нормам пропуска транспортных средств в страны ЕС. По данным Госпогранкомитета, из 5 тысяч грузовиков, оставшихся в Беларуси, спустя неделю после закрытия границы КПП пересекли лишь 180.