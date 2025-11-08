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Литва хочет взыскать с Беларуси компенсацию за убытки своих грузоперевозчиков

08 ноября 2025 16:40
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Есть страны, которые умудряются стрелять себе же в ногу, причем с завидным постоянством. И соседняя Литва – одна из таких. Стало известно, что к закрытию границ Вильнюс решил добавить блокировку железнодорожных перевозок белорусских грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом чем больше Литва выдумывает ограничений, тем дороже приходится за них платить. 

Однако в Сейме быстро определились, кто закроет этот чек. Так, Вильнюс призвал своих перевозчиков, цитата, собирать информацию о понесенных убытках, чтобы позже взыскать их с Беларуси. По легенде литовцев, Минск не хочет открывать границу даже после официального обращения с просьбой разблокировать пункт пропуска «Бенякони». 

Отметим, что связь с нами была установлена не по дипломатическим каналам, а через руководство Лидского погранотряда. Абсурдность ситуации в том, что Беларусь не препятствует возможности выехать иностранным транспортным средствам.

Сопредельная сторона по-прежнему в одностороннем порядке в полном объеме не выполняет обязательства по нормам пропуска транспортных средств в страны ЕС. По данным Госпогранкомитета, из 5 тысяч грузовиков, оставшихся в Беларуси, спустя неделю после закрытия границы КПП пересекли лишь 180. 

Литва хочет взыскать с Беларуси компенсацию за убытки своих грузоперевозчиков-2

Игнас Добровольскас, советник премьер-министра Литвы:
Литовские ведомства обсуждают возможность открытия пункта пропуска только для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Литве и ЕС. Граница останется закрытой. Мы уже обратились к Минску. После оценки правовых возможностей издержки от всей ситуации могут быть взысканы с Беларуси или контролируемого ею имущества.

В МИДе отметили, что в интересах своих граждан Беларусь в любое время готова к диалогу, направленному на урегулирование существующих проблем. Вопрос на контроле Президента. 

Напомним, накануне Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Государственного пограничного комитета Константина Молостова. Глава государства дал указание для действий белорусских пограничников на границе с Литвой. В контексте обсуждения в ближайшие дни будет выстроена работа на протяжении всей белорусско-литовской границы. 

# Беларусь-Литва

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