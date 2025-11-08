Железный порядок? Что изменилось в Витебской области после разгромного совещания Президента

Сильные регионы – сильная страна. Беларусь следует этой стратегии уже не первое десятилетие, делая ставку на развитие не только крупных городов, но и небольших населенных пунктов, создавая там достойные условия для работы и жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим объясняется и столь пристальное внимание главы государства к региональным вопросам. Это продемонстрировала накануне и двухдневная рабочая поездка Президента на Полесье. Да, здесь есть немало проблемных моментов, но в целом регион движется по правильному треку развития. Создание небольших производств как итог улучшения качества жизни. И открытие моста через Припять в Мозыре – как раз именно такая история. И это притом, что критиковали Гомельскую область довольно часто. Но примером, как делать не надо, стал Витебский регион. А здесь, разумеется, вспомним большое и резонансное совещание в Витебске. Тогда были откровенно озвучены проблемы региона, а также поставлены задачи и сроки для их реализации.

Украинский кризис стал наглядным пособием на тему, почему лучше трудиться на поле, чем воевать. К этому печальному примеру Президент обращался не раз, общаясь с промышленниками, аграриями, руководителями на местах. Как стало очевидно в конце октября, когда состоялось совещание в Витебске, услышали Александра Лукашенко не все. Особенно в аграрном секторе, тогда же названном Генеральным прокурором Беларуси самой коррумпированной сферой. Ненадлежащее отношение к скоту как результат рост падежа, игнорирование технологий и нерасторопность. Да, в отдельных хозяйствах были объективные факторы для недоработок, но чаще, как выявила прокуратура и Комитет госконтроля, дело в людях. Нет дисциплины, нет хозяйственности. Беспорядки и падеж скота – итоги совещания в Витебской области здесь.

Совещание, мягко говоря, встряхнуло жителей Витебщины. Активизировались и помогали проседающим хозяйствам и на уровне предприятий, и на уровне районов. Почему не сменили тактику прежде – вопрос открытый. Ведь проблемы не образовались спонтанно, а назревали. Например, с вывозом органики своими силами в «Черногостье» не справлялись и раньше. Не хватало техники. За две недели отсюда вывезли более 13 тысяч тонн отходов жизнедеятельности стада.

Нужно теперь дальше на регулярной основе продолжать работу. Что по технике у вас? Алексей Бухалович, директор животноводческого хозяйства «АСБ-Агро Новатор»:

Для этого на предприятии сегодня создан отряд по вывозке из шести единиц. Кукурузу закончили, техника освободилась. Поэтому в дальнейшем будут поддерживать и наводить порядок.

Поддерживать порядок с нынешним машинным парком хозяйству будет трудно. Поголовье в 4 000 располагается в 21 животноводческом помещении. Расстояние между отдельными комплексами 40 километров, а новый погрузчик без явного износа один и не успевает вычищать нужники. Отдельные помещения по-хорошему надо инспектировать по два раза за день.

Алексей Бухалович:

Сегодня решение есть, и районный исполнительный комитет, и облисполком подставляет плечо. Через неделю мы перегоняем новый «Амкодор», закупаем два комплекта специального оборудования по выталкиванию, по чистке ферм. Думаю, что в течение двух-трех недель еще лучше и красивее будем выглядеть в этом техническом процессе.

Однако получить технику мало, с ней нужно уметь обходиться, чтобы раньше времени не списывать со счетов.

Василий Березко, директор сельскохозяйственного предприятия «Вядерево»:

Износ уже существенный, потому что, вы сами понимаете, за счет трения – сейчас измельчение пошло соломы, кормосмесей. Все выходит из строя, где-то уже металл идет, требуется ремонт. Конечно же, нам надо обновление и кормораздатчиков, и мелких тракторов, типа 82 и так далее. Работаем, думаю, что-то закупим. Покупаем через лизинг.