Лукашенко: «Что меня поражает и приятно удивляет, Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идёт»

Новости Беларуси. Попытки удушить Беларусь и Россию провалились. Об этом 19 января заявил Александр Лукашенко на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул наш Президент, в торгово-экономических отношениях с Москвой мы вышли на баланс торговли. Сальдо даже чуть выше (в пользу Беларуси). Стороны делают все для сохранения суверенитета, активно продвигаются по линии импортозамещения. Ведь устойчивая экономика – фундамент для решения любых проблем. Отдельно глава государства остановился на вопросах безопасности, отметив, что Россия никогда не была против мира и Беларусь в это непростое время готова поддерживать союзника и дальше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Проблемы, связанные с операцией Российской Федерации в Украине. Все, что я обещал, все, что нужно для России в этот непростой период (что там для России, для нас – для России и Беларуси), мы делаем. Думаю, Сергей Федорович [Алейник, министр иностранных дел Беларуси. – прим. ред.] вам подробнейшим образом об этом расскажет. Слушал вашу пресс-конференцию, слышал ваши все заявления накануне. Абсолютно их поддерживаю. И при любых контактах, которые у нас случаются с Западом и другими, мы говорим о том, что Россия никогда не была против мира. Пожалуйста, давайте будем договариваться. Мы готовы участвовать. В этом не должны сомневаться.

Если что-то надо с нашей стороны и мы можем это сделать (вы хорошо знаете, что мы можем сделать), скажите прямо. Мы будем работать вместе, рука об руку. Мы не будем тут вилять, крутить чего-то. Сегодня безопасность для нас, не только для России, для нас еще важнее. Вы знаете замыслы наших западных соседей, не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет, Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи. Тоже знаете, кто. Поэтому приходится выдержать это время. Но то, что мы выдержим, прошедший 2022 год это показал.