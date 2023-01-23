Генштаб: Беларусь для подавления маловысотных беспилотников выбрала средства радиоэлектронной борьбы

Новости Беларуси. Президент Беларуси утвердил решения на охрану госграницы в 2023 году. Среди участников традиционного в начале года мероприятия – госсекретарь Совета безопасности, министр обороны, председатель Госпогранкомитета, начальник Генштаба Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Обстановка меняется быстро, динамика очень большая». Лукашенко доложили, что происходит на границе Беларуси.

Президент впервые утвердил решение на защиту государственной границы и в воздушном пространстве. Раньше это касалось только деятельности Госпогранкомитета. Задача для Вооруженных Сил не новая. Внешняя обстановка обязывает своевременно реагировать на все вызовы и угрозы. Это подтверждает и недавний инцидент с залетевшей на территорию Беларуси украинской ракетой. Особое внимание уделяется противодействию беспилотникам, благо, что для этого есть все необходимое.

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

В борьбе с беспилотными летательными аппаратами в первую очередь учитывается цена нарушителя и цена того средства, которым он уничтожается. В Беларуси для борьбы с маловысотными перспективными выбраны средства радиоэлектронной борьбы. Благо, что наш военно-промышленный комплекс освоил изготовление данных средств, мы их приняли на вооружение, сейчас они успешно осуществляют подавление каналов управления, GPS-навигации, что затрудняет и в определенной степени исключает применение беспилотных летательных аппаратов.