Жителей Нидерландов готовят к тому, что зимой они останутся без электричества и воды

Ничто так не объединяет граждан Евросоюза, как коллективное противостояние внезапным перебоям электричества и мнимой угрозе с Востока. Это лейтмотив новой кампании правительства Нидерландов под названием «Думай заранее», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если не читать между строк, то программа просто призывает людей подготовиться на случай чрезвычайной ситуации. Причем то, как будет выглядеть апокалипсис, показали наглядно, выпустив видеоролик. Его создатели подчеркивают, что готовность – это не страх, а спокойствие и помощь другим в кризисных ситуациях.

Согласно сценарию, граждане Нидерландов должны обеспечить себя всем необходимым, чтобы пережить 3 дня до прибытия помощи. И ведь непонятно, чиновники таким образом готовят людей к нападению врага или зимы.

Впрочем, учитывая положение на энергетическом рынке, ЕС справиться с холодами важнее, чем с несуществующей угрозой. В Нидерландах газовые хранилища сейчас заполнены всего на 64 %. По данным экспертов, этого хватит до конца года. Однако дальше придется туго. С 1 января будущего года Евросоюз прекращает заключение новых контрактов на импорт российского газа. Не лучше обстоят дела и с электричеством. В этом году впервые большая часть энергии в Нидерландах поступает из возобновляемых источников. Только вот без солнца осенью и зимой голландцам не светит буквально ничего.