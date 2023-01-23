Глава Партизанского района в прямом эфире ответил жалобщику. Вот в чём было дело

Новости Беларуси. На что жалуются властям простые белорусы? Оправдывает ли служба «Одно окно» свое название? Почему запущенные случаи приходится решать через Президента? Ответы на житейские вопросы найдут эксперты на площадке ток-шоу «По существу» 23 января в 18.30. Алена Сырова, СТВ:

Мы открыли у себя комментарии. И тут обращение: «По поводу реагирования. Советую главе Партизанского района поинтересоваться у своего заместителя, сколько времени решался вопрос по жалобе жительницы района Русинович Т.В. Три года и...». Как вы считаете, такая претензия обоснована или нет?

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района Минска:

Что касается данного обращения, да, совершенно верно, дом у нас находится на территории Партизанского района. В микрорайоне Степянка. Я сам лично поздно вечером выезжал на данный жилой дом. Что я хочу сказать? Да, от семьи поступило два обращения на 115, но это обращение поступило в начале нашего отопительного сезона, в ноябре 2022 года. В целом система отопления работала в штатном режиме, все параметры соответствовали установленным требованиям, но, к сожалению, заявители жаловались на недостаточную температуру и на летние радиаторы в квартире. Со специалистами мы вечером приехали и посмотрели. Теплоузел работал в штатном режиме. Мы анализировали все заявки, которые поступили по жилому дому. Причина проблемы была в самой квартире, потому что счетчик отопления находится в коридоре квартиры, по системе отопления стоял датчик регулирования отопления. Алена Сырова:

Валерий Викторович, поразительно, насколько вы с ходу погружены… Кирилл Казаков, СТВ:

По фамилии! То есть вы до детали рассказали. Это просто пример того, насколько чиновники понимают, что говорят. Алена Сырова:

Если есть конкретный ответ на конкретную жалобу, а человек все равно пишет нам, возможно, не так доносите, не так объясняете?