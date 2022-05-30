«Мы не изолированы от этого». Есть ли жертвы телефонных мошенников среди правоохранителей?

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Кстати, а среди правоохранителей встречались жертвы такого мошенничества? Попадались ли сами правоохранители в вашей практике?

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Мы же тоже люди. Мы не изолированы от этого.

Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по г. Минску:

По банковским картам. Инга Сечко, профайлер, кандидат психологических наук:

Основным признаком, как понять, что это может быть мошенничество. Первое – это фактор времени, обязательно давят, что нужно быстро-быстро это сделать. Второй фактор – тебя пугают. И третье – либо тебя уговаривают, либо убеждают, есть какое-то давление психологическое. Кирилл Казаков, СТВ:

Не каждый человек сразу поймет, особенно, если он в шоковой ситуации. Инга Сечко:

Поэтому инструкция должна быть очень простая, потому что долго разбираться и вступать в разговоры не стоит. Еще одна инструкция важная: не стоит вступать в разговор, пытаться вывести на чистую воду мошенников. У них нет совести. Кирилл Казаков:

Я разговаривал с одним, из банка мне звонил. Очень весело было, очень.