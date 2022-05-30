«Мы не изолированы от этого». Есть ли жертвы телефонных мошенников среди правоохранителей?
Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Кстати, а среди правоохранителей встречались жертвы такого мошенничества? Попадались ли сами правоохранители в вашей практике?
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Мы же тоже люди. Мы не изолированы от этого.
Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по г. Минску:
По банковским картам.
Инга Сечко, профайлер, кандидат психологических наук:
Основным признаком, как понять, что это может быть мошенничество. Первое – это фактор времени, обязательно давят, что нужно быстро-быстро это сделать. Второй фактор – тебя пугают. И третье – либо тебя уговаривают, либо убеждают, есть какое-то давление психологическое.
Кирилл Казаков, СТВ:
Не каждый человек сразу поймет, особенно, если он в шоковой ситуации.
Инга Сечко:
Поэтому инструкция должна быть очень простая, потому что долго разбираться и вступать в разговоры не стоит. Еще одна инструкция важная: не стоит вступать в разговор, пытаться вывести на чистую воду мошенников. У них нет совести.
Кирилл Казаков:
Я разговаривал с одним, из банка мне звонил. Очень весело было, очень.
Инга Сечко:
Очень весело, но вы потратили время, а толку никакого.
Кирилл Казаков:
Я просто развлекался, потому что я понимал, кто это.
Инга Сечко:
Это вы развлеклись, а другие люди? У них начинает колотиться сердце, они возмущены, а сделать ничего не могут, а потом эти мошенники мстительны. Они еще могут заблокировать карту. С ними лучше не вступать в беседу, лучше класть трубку или называть статью Уголовного кодекса за мошенничество и потом класть трубку.
Иван Судникович, заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
Мы еще поговорим про большие суммы денег. Похищают действительно большие суммы, то есть еще одна проблема и рекомендация. Люди хранят дома большие суммы денег.
Кирилл Казаков:
Вернемся к лозунгу Советского Союза: храните деньги в сберегательных кассах.
Иван Судникович:
Вот. Рекомендация, конечно. Мы практически не фиксируем случаев хищения у банков. Это 99,9%, что ваши деньги защищены. У них инструменты свои, если они их переместились в дом, все, они беззащитны.
Кирилл Казаков:
Если, например, у тебя деньги лежат на счету, тебе их надо снять, ты все равно потратишь некий путь, кому-то что-то расскажешь и тебя переубедят.
Алена Сырова:
У нас пенсионеры в основном хранят деньги так. Они не пользуются интернет-банкингом.
Иван Судникович:
В этом и проблема. Лучше на депозите, там еще процент какой-то капает, чем дома. Не дай бог с квартирой что-то произойдет, не дай бог гости какие-то недобросовестные, курьеры, все что угодно.
Читайте также:
Телефонные мошенники заставляют писать даже заявления в СК. Вот как они тянут время во время разговора
СК: «Беларусь в течение года будет самой эффективно защищённой страной от киберпреступности»
«С ним постоянно идет разговор, его контролируют». Как телефонные мошенники втираются в доверие?