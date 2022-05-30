Телефонные мошенники заставляют писать даже заявления в СК. Вот как они тянут время при разговоре
Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
А как дальше развивалась ваша история?
Потерпевшая от телефонных мошенников:
Потом ответил как бы адвокат.
Инга Сечко, профайлер, кандидат психологических наук:
Вы еще сказали, что засыпали вопросами.
Потерпевшая от телефонных мошенников:
Адвокат сказал: «Берите бумагу и пишите». Он диктовал, что писать.
Инга Сечко:
То есть там есть потерпевшая (сестра), там есть адвокат.
Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по г. Минску:
Чтобы затянуть время и не дать опомниться, они берут встречное заявление о том, что не имеете претензий, причем надиктовывают несколько раз.
Василий Шупляк, начальник отдела главного управления уголовного розыска МВД Беларуси:
А в это время курьер приближается к адресу.
Алена Сырова:
Пока адвокат надиктовывает, как нужно писать заявление.
Потерпевшая от телефонных мошенников:
Сначала одно, а потом второе заявление.
Инга Сечко:
Тянут время, заставляют человека чем-то заняться, чтобы он не одумался и не перезвонил.
Кирилл Казаков, СТВ:
А сколько времени вы потратили на этого липового адвоката?
Потерпевшая от телефонных мошенников:
Где-то около двух часов.
Кирилл Казаков:
Два часа вы никому не звонили, правильно?
Потерпевшая от телефонных мошенников:
И все время трубка была около уха.
Кирилл Казаков:
А почему вы не решились позвонить и переуточнить информацию?
Потерпевшая от телефонных мошенников:
Я не знаю.
Инга Сечко:
Они с вами говорили спокойно или эмоционально?
Потерпевшая от телефонных мошенников:
Сразу серьезнее, как бы он что-то требовал, тот адвокат.
Инга Сечко:
То есть требование, есть фактор времени (заставляют быстрее решить), настаивают, уговаривают. Есть такое?
Потерпевшая от телефонных мошенников:
Да, было.
Инга Сечко:
Это основные приемы.
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