Телефонные мошенники заставляют писать даже заявления в СК. Вот как они тянут время при разговоре

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

А как дальше развивалась ваша история?

Потерпевшая от телефонных мошенников:

Потом ответил как бы адвокат. Инга Сечко, профайлер, кандидат психологических наук:

Вы еще сказали, что засыпали вопросами. Потерпевшая от телефонных мошенников:

Адвокат сказал: «Берите бумагу и пишите». Он диктовал, что писать. Инга Сечко:

То есть там есть потерпевшая (сестра), там есть адвокат.

Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по г. Минску:

Чтобы затянуть время и не дать опомниться, они берут встречное заявление о том, что не имеете претензий, причем надиктовывают несколько раз.

Василий Шупляк, начальник отдела главного управления уголовного розыска МВД Беларуси:

А в это время курьер приближается к адресу. Алена Сырова:

Пока адвокат надиктовывает, как нужно писать заявление. Потерпевшая от телефонных мошенников:

Сначала одно, а потом второе заявление. Инга Сечко:

Тянут время, заставляют человека чем-то заняться, чтобы он не одумался и не перезвонил. Кирилл Казаков, СТВ:

А сколько времени вы потратили на этого липового адвоката? Потерпевшая от телефонных мошенников:

Где-то около двух часов.