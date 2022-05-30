«С ним постоянно идёт разговор, его контролируют». Как телефонные мошенники втираются в доверие?

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Почему люди верят незнакомому номеру, очень похожему, но неродному голосу?

Василий Шупляк, начальник отдела главного управления уголовного розыска МВД Беларуси:

Мы уже отмечали, во-первых, тот, кто это делает, обучен, он не отпускает потерпевшего, не дает ему возможности одуматься, сбросить трубку, перезвонить. Кирилл Казаков:

По сути, он висит на телефоне и все время с ним разговаривает? Василий Шупляк:

С ним постоянно идет разговор, его постоянно контролируют.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Помимо городского телефона ему звонят на второй телефон, чтобы занять второй мобильный телефон, чтобы он и на городском был, и на втором был. В этой ситуации не мог позвонить своему близкому, уточнить. Алена Сырова, СТВ:

Откуда берут номера?