«С ним постоянно идёт разговор, его контролируют». Как телефонные мошенники втираются в доверие?
Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Почему люди верят незнакомому номеру, очень похожему, но неродному голосу?
Василий Шупляк, начальник отдела главного управления уголовного розыска МВД Беларуси:
Мы уже отмечали, во-первых, тот, кто это делает, обучен, он не отпускает потерпевшего, не дает ему возможности одуматься, сбросить трубку, перезвонить.
Кирилл Казаков:
По сути, он висит на телефоне и все время с ним разговаривает?
Василий Шупляк:
С ним постоянно идет разговор, его постоянно контролируют.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Помимо городского телефона ему звонят на второй телефон, чтобы занять второй мобильный телефон, чтобы он и на городском был, и на втором был. В этой ситуации не мог позвонить своему близкому, уточнить.
Алена Сырова, СТВ:
Откуда берут номера?
Алексей Тукало, начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Беларуси, кандидат юридических наук:
Сами потерпевшие дают, чтобы удостовериться, кто звонит, давайте мы уточним ваши паспортные данные, например. Проговаривают. Вы все знакомы с пожилыми людьми. Их только зацепи, они расскажут гораздо больше, чем хотите от них услышать. Скажут, чтобы удостоверить ваши личности, назовите ваши паспортные данные, назовите ваш мобильный телефон. Сразу перезвонят на мобильный, при этом трубку городского телефона не кладите, чтобы быть все время на связи. Таким образом, две линии остаются заняты, наш пожилой человек не имеет никакой возможности связаться с близкими и переуточнить эту ситуацию.
«Ваш близкий человек в страшной аварии». Сергей Кабакович объяснил, как сейчас действуют мошенники по телефону – подробнее здесь.