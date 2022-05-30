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Как понять, что звонит мошенник? Профайлер и сотрудник СК назвали явные признаки

30 мая 2022 20:19
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Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».  

Как понять, что звонит мошенник? Профайлер и сотрудник СК назвали явные признаки -1

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:  
И опять же, мы все рассуждаем, как словить, как поймать, как розыск работает, как привлечь к ответственности. Самое главное здесь – десять раз проговорить и десять раз повторить правила поведения человека, когда ему позвонили.  

Первое. Не разговаривать, если это незнакомый номер звонит, если вы можете определить как-то префикс иностранного государства.  

Второе. Если вам на городской перезвонили и вам кажется голос подозрительным, вы тогда положите трубку и все-таки перезвоните близкому человеку, кем бы он там ни представился – сестре, брату, свату, кому угодно. Скажите: «Я тебе сейчас перезвоню на городской либо на тот мобильный, который у тебя существует». Этим сразу же можно спугнуть людей.  

И третье. Если вы уже действительно стали жертвой, побыстрее звоните 102.  

Самое главное – это должна быть, условно, в голове красная кнопка, сигнал: если вам звонят и просят немедленно передать деньги кому угодно, необходимо, чтобы срабатывало, что это мошенник. Голос мошенника.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
С банками мы как-то убедили наш народ, что когда звонят из банка, нужно тысячу раз подумать, действительно ли это так. Уже и шутки родились по этому поводу, и кардерство сошло на нет.  

Иван Судникович, заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:  
Это волны: где-то сработали, где-то волна. Оно опять вернется, это будет продолжаться. В принципе, государство уже все пробелы закрыло, у нас сейчас самое больное место – это потерпевшие. Жертва, которая сама отдает свои деньги. Закрыть эту проблему невозможно, нельзя убрать у него инструменты финансовые, телефон забрать, чтобы ему не звонили. Поэтому здесь только достучаться до людей.  

Алена Сырова, СТВ:  
Топ-3 маячка, маркера, что тебе звонит мошенник.  

Как понять, что звонит мошенник? Профайлер и сотрудник СК назвали явные признаки -4

Инга Сечко, профайлер, кандидат психологических наук:  
Должна быть четкая инструкция у людей. Поэтому те родственники, которые хотят защитить своих бабушек и мам, должны понимать, что им нужно дать очень простую и четкую инструкцию.  

Первое. Звонит непонятный номер, звонит неизвестно кто, или тебе говорят, что кто-то из близких попал в аварию, – клади трубку и звони мне. «Мне» – это тот родственник, который рассказывает, близкий человек. Не надо пытаться даже перезванивать тому, кто звонил, потому что они могут удержать, им нужно только зацепиться. Четкая инструкция: ты делаешь две вещи или ты делаешь три вещи – кладешь трубку, звонишь мне, а я приезжаю и все решаю.  

Или, если у пожилого человека нет родственников или вы вне доступа, до вас трудно дозвониться, вы понимаете, что ваша бабушка будет вам звонить, а телефон будет недоступен, нужно поговорить с соседями. А бабушке сказать: «Если тебе звонит непонятный номер и говорит вот такие и такие истории, иди к соседям и попроси».  

Кирилл Казаков:  
Вы говорите поговорить с соседями. У нас с восьми утра соседи обычно уходят на работу.  

Инга Сечко:  
Не звонить соседям, есть же другие бабушки. «Позови еще одного человека сюда, чтобы здесь был еще кто-то». Вот такие простые инструкции.  

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# Мошенничество # общество # Сергей Кабакович # Кирилл Казаков # Иван Судникович # Алена Сырова # Инга Сечко # Фотофакт

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