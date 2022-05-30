Как понять, что звонит мошенник? Профайлер и сотрудник СК назвали явные признаки

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу « По существу ».

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

И опять же, мы все рассуждаем, как словить, как поймать, как розыск работает, как привлечь к ответственности. Самое главное здесь – десять раз проговорить и десять раз повторить правила поведения человека, когда ему позвонили.

Первое. Не разговаривать, если это незнакомый номер звонит, если вы можете определить как-то префикс иностранного государства.

Второе. Если вам на городской перезвонили и вам кажется голос подозрительным, вы тогда положите трубку и все-таки перезвоните близкому человеку, кем бы он там ни представился – сестре, брату, свату, кому угодно. Скажите: «Я тебе сейчас перезвоню на городской либо на тот мобильный, который у тебя существует». Этим сразу же можно спугнуть людей.

И третье. Если вы уже действительно стали жертвой, побыстрее звоните 102.

Самое главное – это должна быть, условно, в голове красная кнопка, сигнал: если вам звонят и просят немедленно передать деньги кому угодно, необходимо, чтобы срабатывало, что это мошенник. Голос мошенника.

Кирилл Казаков, СТВ:

С банками мы как-то убедили наш народ, что когда звонят из банка, нужно тысячу раз подумать, действительно ли это так. Уже и шутки родились по этому поводу, и кардерство сошло на нет.

Иван Судникович, заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:

Это волны: где-то сработали, где-то волна. Оно опять вернется, это будет продолжаться. В принципе, государство уже все пробелы закрыло, у нас сейчас самое больное место – это потерпевшие. Жертва, которая сама отдает свои деньги. Закрыть эту проблему невозможно, нельзя убрать у него инструменты финансовые, телефон забрать, чтобы ему не звонили. Поэтому здесь только достучаться до людей.

Алена Сырова, СТВ:

Топ-3 маячка, маркера, что тебе звонит мошенник.