Как понять, что звонит мошенник? Профайлер и сотрудник СК назвали явные признаки

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
И опять же, мы все рассуждаем, как словить, как поймать, как розыск работает, как привлечь к ответственности. Самое главное здесь – десять раз проговорить и десять раз повторить правила поведения человека, когда ему позвонили.
Первое. Не разговаривать, если это незнакомый номер звонит, если вы можете определить как-то префикс иностранного государства.
Второе. Если вам на городской перезвонили и вам кажется голос подозрительным, вы тогда положите трубку и все-таки перезвоните близкому человеку, кем бы он там ни представился – сестре, брату, свату, кому угодно. Скажите: «Я тебе сейчас перезвоню на городской либо на тот мобильный, который у тебя существует». Этим сразу же можно спугнуть людей.
И третье. Если вы уже действительно стали жертвой, побыстрее звоните 102.
Самое главное – это должна быть, условно, в голове красная кнопка, сигнал: если вам звонят и просят немедленно передать деньги кому угодно, необходимо, чтобы срабатывало, что это мошенник. Голос мошенника.
Кирилл Казаков, СТВ:
С банками мы как-то убедили наш народ, что когда звонят из банка, нужно тысячу раз подумать, действительно ли это так. Уже и шутки родились по этому поводу, и кардерство сошло на нет.
Иван Судникович, заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
Это волны: где-то сработали, где-то волна. Оно опять вернется, это будет продолжаться. В принципе, государство уже все пробелы закрыло, у нас сейчас самое больное место – это потерпевшие. Жертва, которая сама отдает свои деньги. Закрыть эту проблему невозможно, нельзя убрать у него инструменты финансовые, телефон забрать, чтобы ему не звонили. Поэтому здесь только достучаться до людей.
Алена Сырова, СТВ:
Топ-3 маячка, маркера, что тебе звонит мошенник.
Инга Сечко, профайлер, кандидат психологических наук:
Должна быть четкая инструкция у людей. Поэтому те родственники, которые хотят защитить своих бабушек и мам, должны понимать, что им нужно дать очень простую и четкую инструкцию.
Первое. Звонит непонятный номер, звонит неизвестно кто, или тебе говорят, что кто-то из близких попал в аварию, – клади трубку и звони мне. «Мне» – это тот родственник, который рассказывает, близкий человек. Не надо пытаться даже перезванивать тому, кто звонил, потому что они могут удержать, им нужно только зацепиться. Четкая инструкция: ты делаешь две вещи или ты делаешь три вещи – кладешь трубку, звонишь мне, а я приезжаю и все решаю.
Или, если у пожилого человека нет родственников или вы вне доступа, до вас трудно дозвониться, вы понимаете, что ваша бабушка будет вам звонить, а телефон будет недоступен, нужно поговорить с соседями. А бабушке сказать: «Если тебе звонит непонятный номер и говорит вот такие и такие истории, иди к соседям и попроси».
Кирилл Казаков:
Вы говорите поговорить с соседями. У нас с восьми утра соседи обычно уходят на работу.
Инга Сечко:
Не звонить соседям, есть же другие бабушки. «Позови еще одного человека сюда, чтобы здесь был еще кто-то». Вот такие простые инструкции.
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