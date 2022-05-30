СК: «Беларусь в течение года будет самой эффективно защищённой страной от киберпреступности»

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
А что с кардерами? Где они сейчас?
Иван Судникович, заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
Я бы не стал заужать этот вопрос, поскольку он широк. С чем мы столкнулись – правоохранительная система в целом и Следственный комитет в частности? Рост киберпреступлений за последние пять лет составил 10 раз. То есть в тысячу раз мы выросли по киберпреступлениям. Сегодня это 25 тысяч киберпреступлений в среднем в год. То есть если всех преступлений 100 тысяч, то каждое четвертое преступление – это киберпреступление. Каждое второе преступление в сфере ИКТ [информационно-коммуникационные технологии – прим. ред.] совершается. Это глобальная проблема. Государство, правоохранительный блок разработали систему мер борьбы с киберпреступностью, потому что это уже выходит за любые грани. Спецподразделения уже с этим не справляются.
Алена Сырова, СТВ:
Насколько эффективно работаете?
Иван Судникович:
Комплекс мер, который нами принимается, правоохранительным блоком (взаимоотношения с банками, разработка специальных программных продуктов для блокировки ресурсов, для блокировки транзакций, международное сотрудничество), приводит к тому, что Беларусь в течение года будет самой эффективно защищенной страной от киберпреступности.
Кирилл Казаков:
А наши ПВТ и айтишники помогают? Или они все как уехали в августе, так и нет?
Иван Судникович:
По-разному. Кто-то уехал, кто-то помогает. В целом мы понимаем, с кем мы боремся, как с ними бороться. Сейчас самая главная задача преступника – либо, заразив устройство потерпевшего, завладеть ресурсами, например финансовыми, чтобы похитить деньги, либо каким-то образом уговорить его самому отдать деньги. Либо реквизиты, либо деньги. И способов будет огромное количество, они будут постоянно меняться. Человек должен понимать, если ему позвонили, если ему сказали «дай денег», «переведи», «что-то случилось», первое, что должно включаться в голове – это преступление, меня хотят обмануть.
Кирилл Казаков:
Мы сейчас слышали психолога, которая сказала, что человек попадает в ситуацию, как перед удавом.
Инга Сечко, профайлер, кандидат психологических наук:
Да, у него должна быть четкая инструкция, а эту инструкцию знаете, кто должен дать бабушкам, дедушкам, родственникам? Более молодые люди, которые знают об этом больше, о компьютерных технологиях, должны защитить своих близких. Инструкцию бабушке: «Сразу класть трубку и звонить мне».
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