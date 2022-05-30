«Были сирийские врачи». Какие способы мошенничества сейчас наиболее распространены в мире?
Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Международные тренды, условно говоря, про подобное мошенничество, про которое мы сейчас говорим, они в России были популярны лет десять назад. И сейчас популярны. К нам они докатились только сейчас. Хотя я понимаю, что раньше, наверное, единичные были случаи, а сейчас уже валом пошло. Вы, может быть, изучали российский хотя бы опыт, понимать, что же к нам придет, от чего обезопаситься?
Алексей Тукало, начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Беларуси, кандидат юридических наук:
В Академии МВД идут комплексные исследования. У нас разработана программа пятилетняя по противодействию киберпреступности. В рамках данной программы у нас готовятся как диссертационные исследования, где комплексно изучается опыт не только Российской Федерации, но и всех стран мира.
Кирилл Казаков:
Просто все соседи сейчас с нами не дружат, кроме России.
Алексей Тукало:
Опять же, я думаю, этот процесс изменяем. Это тенденция не будет постоянной.
Иван Судникович, заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
Буквально на прошлой неделе у нас состоялась международная конференция с коллегами из Следственного комитета Российской Федерации, где мы обменивались опытом, вырабатывали новые какие-то подходы в правовом поле для того, чтобы упростить взаимодействие, для того, чтобы деньги не утекали туда, для того, чтобы мы могли деньги преследовать на территории другой страны эффективно.
Алена Сырова, СТВ:
Я сейчас задумалась, мы говорим о Беларуси, о России, да, действительно. А европейцы на такие удочки попадаются? Вы что-нибудь знаете об опыте своих коллег вот там?
Иван Судникович:
Конечно. Тенденция, в принципе, мировая одинаковая. Рост киберпреступности во всех странах.
Кирилл Казаков:
То есть у нас ничего уникального нет?
Иван Судникович:
Ничего уникального абсолютно нет. Кто эффективнее борется, кто-то менее эффективно. Обмениваются опытом, но в целом тренд такой.
Алена Сырова:
Мне кажется, имеют значение ментальные особенности.
Алексей Тукало:
Конечно. Мошеннические схемы влияют от ментальности людей. Если сейчас, скажем, наиболее популярно мошенничество, когда человеку говорят, что родственник попал в ДТП, то буквально еще недавно были сирийские врачи, которые говорили, что хотят переслать денежные средства.
Кирилл Казаков:
Письма приходят. Там надо чуть ли не королем Сенегала стать.
Алексей Тукало:
Совершенно верно. Это называются нигерийские письма счастья. Эти тенденции имеют волнообразную структуру. Если это становится неактуальным для нас, то это не говорит о том, что неактуально для Российской Федерации и наоборот.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Извините за жаргонизм. Наверное, можно перевести такую расхожую фразу, которая существовала: без наивного, доверчивого человека (разини, простофили) очень плоха жизнь мошенника.
Кирилл Казаков:
Это откуда такая классика?
Сергей Кабакович:
Переведете потом.
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