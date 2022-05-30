«Были сирийские врачи». Какие способы мошенничества сейчас наиболее распространены в мире?

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Международные тренды, условно говоря, про подобное мошенничество, про которое мы сейчас говорим, они в России были популярны лет десять назад. И сейчас популярны. К нам они докатились только сейчас. Хотя я понимаю, что раньше, наверное, единичные были случаи, а сейчас уже валом пошло. Вы, может быть, изучали российский хотя бы опыт, понимать, что же к нам придет, от чего обезопаситься?

Алексей Тукало, начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Беларуси, кандидат юридических наук:

В Академии МВД идут комплексные исследования. У нас разработана программа пятилетняя по противодействию киберпреступности. В рамках данной программы у нас готовятся как диссертационные исследования, где комплексно изучается опыт не только Российской Федерации, но и всех стран мира. Кирилл Казаков:

Просто все соседи сейчас с нами не дружат, кроме России. Алексей Тукало:

Опять же, я думаю, этот процесс изменяем. Это тенденция не будет постоянной. Иван Судникович, заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:

Буквально на прошлой неделе у нас состоялась международная конференция с коллегами из Следственного комитета Российской Федерации, где мы обменивались опытом, вырабатывали новые какие-то подходы в правовом поле для того, чтобы упростить взаимодействие, для того, чтобы деньги не утекали туда, для того, чтобы мы могли деньги преследовать на территории другой страны эффективно. Алена Сырова, СТВ:

Я сейчас задумалась, мы говорим о Беларуси, о России, да, действительно. А европейцы на такие удочки попадаются? Вы что-нибудь знаете об опыте своих коллег вот там? Иван Судникович:

Конечно. Тенденция, в принципе, мировая одинаковая. Рост киберпреступности во всех странах. Кирилл Казаков:

То есть у нас ничего уникального нет?