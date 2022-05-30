Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

А как удается поймать курьеров, благодаря видеокамерам в основном? Или фотороботы?

Иван Судникович, заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:

Инструментарий широк, выработан. Естественно, мы не будем говорить здесь. Но можем сказать, что, в принципе, каждый курьер, каждый преступник Республики Беларусь – на сегодня у нас есть инструментарий для того, чтобы установить, задержать и привлечь к ответственности. Поэтому сами преступники здесь не находятся.