Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
А как удается поймать курьеров, благодаря видеокамерам в основном? Или фотороботы?
Иван Судникович, заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
Инструментарий широк, выработан. Естественно, мы не будем говорить здесь. Но можем сказать, что, в принципе, каждый курьер, каждый преступник Республики Беларусь – на сегодня у нас есть инструментарий для того, чтобы установить, задержать и привлечь к ответственности. Поэтому сами преступники здесь не находятся.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
А если ему передадут наркотики, он тогда будет по более тяжкой статье проходить. А не дай бог, он перевез наркотики, и от этих наркотиков, психотропов, скончался человек – так это вообще… Поэтому здесь десять раз курьеру нужно задуматься, каким образом и как он будет легально работать.
Алена Сырова:
Если мы говорим о том, что жертвами мошенников становятся в основном женщины пожилого возраста, 60+, то курьеры – это молодые люди возраста?..
Сергей Кабакович:
От 17 до 50 лет, примерно так сейчас, мы анализировали на прошлой неделе. Здесь могу коснуться в том числе: женщины-потерпевшие в 90 % пожилого возраста. По задержанным курьерам – это порядка уже 100 человек. И ущерб в настоящее время – примерно 3,7 миллиона белорусских рублей. Это только с марта текущего года если говорить.
Иван Судникович:
То есть условно за два месяца.
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