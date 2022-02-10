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«Мы не имеем права на ошибку». Министр образования Иванец рассказал, на чём сделает акцент в работе ведомства

10 февраля 2022 15:05
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Новости Беларуси. Профессиональная подготовка кадров и патриотическое воспитание молодежи. Такие акценты были сделаны Президентом перед новым министром образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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«Мы не имеем права на ошибку». Министр образования Иванец рассказал, на чём сделает акцент в работе ведомства -1

После совещания вице-премьер Игорь Петришенко представил коллективу Андрея Иванца. На эту должность новый руководитель ведомства пришел с позиции главного ученого секретаря Национальной академии наук, в его биографии было и членство в Совете Республики Национального собрания Беларуси, имеет степень доктора химических наук.  

«Мы не имеем права на ошибку». Министр образования Иванец рассказал, на чём сделает акцент в работе ведомства -4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:  
Сегодня мы не имеем права на ошибку. Мы должны прекрасно понимать, что система образования является основной для воспитания в целом всего нашего населения и каждого гражданина нашей страны. Я считаю, что те новации, которые сегодня отражены в Кодексе об образовании, позволят фактически принципиально новые подходы реализовать на каждой ступени. Это касается и нововведений в дошкольном образовании, среднем образовании, среднем специальном, профессионально-техническом. Безусловно, коснулось и высшей школы.  

«Мы не имеем права на ошибку». Министр образования Иванец рассказал, на чём сделает акцент в работе ведомства -7

Андрей Иванец отметил, что Беларусь стоит на пороге конституционной реформы и нововведений в Кодексе об образовании. Это потребует от коллектива тщательной высокопрофессиональной работы.  

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# Образование в Беларуси # общество # Андрей Иванец # Игорь Петришенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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