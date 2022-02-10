«Мы не имеем права на ошибку». Министр образования Иванец рассказал, на чём сделает акцент в работе ведомства

После совещания вице-премьер Игорь Петришенко представил коллективу Андрея Иванца. На эту должность новый руководитель ведомства пришел с позиции главного ученого секретаря Национальной академии наук, в его биографии было и членство в Совете Республики Национального собрания Беларуси, имеет степень доктора химических наук.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Сегодня мы не имеем права на ошибку. Мы должны прекрасно понимать, что система образования является основной для воспитания в целом всего нашего населения и каждого гражданина нашей страны. Я считаю, что те новации, которые сегодня отражены в Кодексе об образовании, позволят фактически принципиально новые подходы реализовать на каждой ступени. Это касается и нововведений в дошкольном образовании, среднем образовании, среднем специальном, профессионально-техническом. Безусловно, коснулось и высшей школы.