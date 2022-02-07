Теперь в школу могут принимать 5-летних по решению педсовета. Действительно ли такая норма необходима белорусам?

Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса. Алена Сырова, СТВ:

А вот для тех, кто хочет как можно скорее своих чад отправить в школу, – норма про пятилеток закреплена. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Не рано ли в пять лет? Алена Сырова:

Подождите, я пошла в пять лет в школу – и ничего, выучилась. Валентина Васильевна, как считаете, почему возникла необходимость закрепить? Мне кажется (конечно, у меня нет своих детей и опыта), что сейчас тренд отправлять учиться детей попозже, ближе к семи годам.

Валентина Гинчук, директор Национального института образования:

Новая редакция Кодекса закрепляет право зачислить в первый класс ребенка, которому на момент начала учебного года исполнилось шесть лет, либо по желанию законных представителей учащихся чуть позже. Вместе с тем та же статья указывает, что если есть желание законных представителей ребенка и соответствующее решение педагогического совета учреждения общего среднего образования, то ребенок может быть зачислен в школу в том случае, если ему шесть лет исполнится в календарном году. То есть на момент первого сентября ему может еще и не быть шести лет. Эта поправка в Кодекс обусловлена обращениями родителей учащихся, которые неоднократно желали привести ребенка в школу раньше, чем ему исполнилось шесть лет. Кирилл Казаков:

Вернемся к частным школам, которые детей собирают в 4-5 лет и готовят к школе. Тогда, может, действительно в пять лет и восемь месяцев проще отдать ребенка в школу и не платить частникам? Я с экономической точки зрения сейчас рассуждаю. Валентина Гинчук:

В педагогике, как и в жизни, самый главный принцип – это принцип разумности и целесообразности. Когда родитель желает отдать ребенка в школу раньше, он должен в первую очередь задать себе вопрос, а зачем он это делает. Всему свое время, желательно возраст и детство не подгонять. Кирилл Казаков:

А ребенок читать и писать должен уметь? Валентина Гинчук:

Читать и писать должна научить школа. Но есть понятия эмоциональной, социальной и интеллектуальной зрелостей. Родитель должен ответить себе на вопросы, любит ли ребенок читать. Не знает ли он буквы, а стремится ли он к тому, чтобы узнавать что-то новое.

Кирилл Казаков:

В 13 лет читать не любят. В TikTok не надо читать. Там смотришь 10 секунд ролик – и отлично. Валентина Гинчук:

Обратите тогда внимание: ребенок больше увлекается книгами или игрушками, куклами? К чему ему больше, условно говоря, тянет? Кирилл Казаков:

Предположим, Алена решила, что ее дочка или сын готовы к школе. С экономической точки зрения решили: не поведем в подготовительную школу, не будем платить деньги, а придем в соседнюю школу и скажем: «Вот, смотрите, ей пять лет и восемь месяцев, 31 декабря ей исполнится шесть. Возьмите». А как педагоги поймут это? Вы проводите тесты какие-то, говорите с ребенком? Либо наобум – поверили родителям и взяли?