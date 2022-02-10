БСЖ – правозащитникам Украины: в жертву могут быть принесены жизни наших мужей и сыновей

Новости Беларуси. Белорусский союз женщин выступил с открытым обращением к женским и правозащитным организациям Украины о мирном урегулировании всех вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поставки оружия, наращивание оборонного потенциала на южной границе нашей страны, прибытие зарубежного воинского контингента и использование некогда доброй соседки для достижения геополитических целей – все это вызывает обеспокенность в нашей стране. Белоруски призывают к миру и спокойствию.

«Мы видим, какие страдания матерям, женщинам и детям принесло вмешательство во внутренние дела «сильных мира сего». Какую боль и разрушения оставили после себя коллективный Запад и США, навязывая свою демократию, позиционируя себя как проводника «истинных» ценностей и «правильного» образа жизни. Правительства приходят и уходят, переписывается история, но мы не можем равнодушно наблюдать за ситуацией, когда в угоду чужим политическим интересам в жертву может быть принесено самое дорогое – жизни наших мужей и сыновей. Мир и спокойствие для нас важнее всего на земле, обильно политой кровью наших предков», – говорится в обращении.