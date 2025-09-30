В Смоленске появится торгово-выставочный центр белорусских товаров

В Смоленске появится торгово-выставочный центр белорусских товаропроизводителей. Эта договоренность достигнута во второй день работы международного промышленного форума «ИННОПРОМ. Беларусь», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россияне получат прямой доступ к нашим качественным товарам. Торгово-выставочный центр станет постоянной площадкой для презентации широкого ассортимента белорусской продукции. Речь идет не только о знаменитых продовольственных товарах – сырах, мясной и молочной продукции – в Смоленске будут выставлять и промышленные образцы. Также сегодня подписано соглашение о сотрудничестве между Витебским облисполкомом и правительством Смоленской области. Документ направлен на создание благоприятных условий для развития и углубления торгово-экономических связей между регионами.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома: Направлений дружбы, работы – огромное количество. То, что мы подписали, мы формируем такую товаропроводящую сеть белорусских производителей. Позволит просто сконцентрировать в нескольких точках весь товар, облегчить вход белорусского товара на российский рынок через Смоленскую область. Мы ждем и товары Российской Федерации через Смоленскую область у нас.

Василий Анохин, губернатор Смоленской области России:

Качество белорусской продукции высоко оценивается и у нас в области, и в целом всеми гостями нашей области, да и всеми россиянами. Это действительно факт. Мы подписали соглашение о том, чтобы расширить сеть товаропроводящую сетевых магазинов. Это очень позитивный шаг, потому что, несмотря на те все ограничения, санкции, мы видим, их постоянно вводят. Если мы не нарастим взаимный товарооборот, взаимную кооперацию, то, конечно, нам будет достаточно сложно развиваться.

Деловая часть международного промышленного форума «ИННОПРОМ. Беларусь» сегодня проходит в формате сессий. Эксперты обсуждают цифровую трансформацию промышленности ЕАЭС, а также новые технологии для бизнеса.

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